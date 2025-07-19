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WTA
19 июля 2025, 19:19 | Обновлено 19 июля 2025, 19:51
1090
28

Ястремская уступила сенсационной француженке в полуфинальном матче Гамбурга

Даяна потерпела поражение в двух сетах от Лоис Буассон на соревнованиях WTA 250 в Германии

19 июля 2025, 19:19 | Обновлено 19 июля 2025, 19:51
1090
28
Ястремская уступила сенсационной француженке в полуфинальном матче Гамбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от Лоис Буассон (Франция, WTA 63), которая в 2025 году сенсационно добралась до полуфинала Ролан Гаррос.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/2 финала

Лоис Буассон (Франция) [5] – Даяна Ястремская (Украина) [2] – 6:1, 7:6 (7:5)

Во второй партии Даяна уступала 3:5 с брейком, сумела взять три гейма подряд, однако все же проиграла поединок на тай-брейке.

Это была первая встреча соперниц. Ястремская в Гамбурге успела пройти Юле Нимайер, Диан Парри и Далму Галфи.

В финале соревнований Буассон поборется против представительницы Венгрии Анны Бондар, которая ранее одолела Кайю Юван.

Ястремская провела третий полуфинал в 2025 году. Ранее в этом сезоне она играла в решающих встречах турниров WTA 500 в Линце (поражение Екатерине Александровой) и WTA 250 в Ноттингеме (поражение Маккартни Кесслер).

Украину в Гамбурге продолжит представлять Надежда Киченок, которая в воскресенье, 20 числа, вместе с Макото Ниномией сыграет в финале парного разряда.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 28
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Alehandro
Насправді, Буассон сьогодні була блідою тінню Буассон з РГ. Втомлена і неагресивна. Але це не проблема, бо все, що ій треба було робити - це перекидати м"яча через сітку... а там Даяна все робила, як треба
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+7
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Alehandro
Просто у вашому Гамбурзі корти замалі, тому і летіло у Даяни все в аут.
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+5
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pawa
Як же тупо примитивно грає Ястремська! Дійсно - француженці треба було просто точно перекидати м'ячик на половину Даї - а решту вона сама за Буассон зробить - влупить зі вієї дурі або у сітку, або в аут!
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+3
Disiny7
Даяна в своєму репертуарі. Ввімкнулась  в гру, коли пацанчик вже подавав на матч За перший сет промовчимо. Такого разковбасу я вже давно не бачив.
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+3
Андрій Заліщук
Ястремська, Снігур, Соболева, Скляр, Сачко, всі синхронно програли сьогодні, ще й Магучіх без медалі
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+3
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Обсервер Влад
Як і слід було очікувати, після вибриків і епічних фейлів Ястремської на Вімблдоні Гьоснер швидко зник в тумані, як і рік тому. Напевно тепер уже остаточно зрозумів, наскільки це гибле діло тренувати Ястремську
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+2
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Vlad Holl
Навіть підбиту францужанку не смогла обіграти . На тай -брейку елементарних помилок неміряно , бо безвідповідальна і розхлябана. 
Колись ,в 18- 19 років , робила по 10- 12 ейсів , а зараз і один як подарунок.
Да , в інстаграмі все у Даяни супер .
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+1
oven
 Кожен матч одне і теж, лупасить в аут з усієї сили. Даяні, як і Марті, треба гарного психолога та тренера, а краще тренера-психолога. Аналіз гри Буассон не був розібраний, постійно Даяна б'є під форхенд або в аут. З такими тренерами-бойфрендами діла не буде.  
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+1
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Alex
Тупышка в самом деле, уже соперница еле ходит и за травмы да возьми ты втяни ее в игру нет бьет одним ударом как будто Даяне надо быстрее розыгрыш закончить. Соперница сама в шоке от тупизма. Если в такой ситуации проиграть то о чем говорить когда соперница играет . Кто у нее тренер ???? такие матчи один за другим отдавать 
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+1
dimando560
Навіть тренер-мотиватор не допоміг
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+1
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Олександр Науменко
Яскравий приклад того, чим розумний теніс відрізняється від  бум-бум.
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0
dydyyura
статистику вторых подуч и все становится понятно 
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0
Alehandro
На жаль, і третій півфінал сьогодні втрачаємо...
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0
C.Пеклов
Погана перша подача  Даяни зіграла вирішальну роль в результаті матча.Півфінал це всеж добре досягнення.Сподіваюся наступного тижня Даяна виступить не гірше!
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-3
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