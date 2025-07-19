Ястремская уступила сенсационной француженке в полуфинальном матче Гамбурга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от Лоис Буассон (Франция, WTA 63), которая в 2025 году сенсационно добралась до полуфинала Ролан Гаррос.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/2 финала

Лоис Буассон (Франция) [5] – Даяна Ястремская (Украина) [2] – 6:1, 7:6 (7:5)

Во второй партии Даяна уступала 3:5 с брейком, сумела взять три гейма подряд, однако все же проиграла поединок на тай-брейке.

Это была первая встреча соперниц. Ястремская в Гамбурге успела пройти Юле Нимайер, Диан Парри и Далму Галфи.

В финале соревнований Буассон поборется против представительницы Венгрии Анны Бондар, которая ранее одолела Кайю Юван.

Ястремская провела третий полуфинал в 2025 году. Ранее в этом сезоне она играла в решающих встречах турниров WTA 500 в Линце (поражение Екатерине Александровой) и WTA 250 в Ноттингеме (поражение Маккартни Кесслер).

Украину в Гамбурге продолжит представлять Надежда Киченок, которая в воскресенье, 20 числа, вместе с Макото Ниномией сыграет в финале парного разряда.