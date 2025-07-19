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WTA
19 июля 2025, 17:39 | Обновлено 19 июля 2025, 17:40
436
0

Потенциальная соперница Ястремской: определена первая финалистка Гамбурга

Анна Бондар переиграла Кайю Юван в полуфинальном матче турнира WTA 250 в Германии

19 июля 2025, 17:39 | Обновлено 19 июля 2025, 17:40
436
0
Потенциальная соперница Ястремской: определена первая финалистка Гамбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Бондар

Венгерская теннисистка Анна Бондар (WTA 77) стала первой финалисткой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале 28-летняя венгерка в трех партиях с камбеком переиграла представительницу Словении Кайю Юван (WTA 207) за 2 часа и 19 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/2 финала

Анна Бондар (Венгрия) [7] – Кайя Юван (Словения) – 5:7, 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Помимо Юван, Бондар в Гамбурге также одолела Нома Акуге Ноху, Синьюй Краус и первую сеяную Екатерину Александрову. За четыре поединка она провела аж 10 сетов.

Бондар впервые в карьере пробилась в финальный поединок на уровне Тура. Ранее она дважды играла в полуфиналах и дважды терпела поражение.

В решающей встрече в Гамбурге Анна поборется против победительницы противостояния Лоис Буассон – Даяна Ястремская.

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Кайя Юван WTA Гамбург Анна Бондар
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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