Потенциальная соперница Ястремской: определена первая финалистка Гамбурга

Венгерская теннисистка Анна Бондар (WTA 77) стала первой финалисткой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале 28-летняя венгерка в трех партиях с камбеком переиграла представительницу Словении Кайю Юван (WTA 207) за 2 часа и 19 минут.

WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/2 финала

Анна Бондар (Венгрия) [7] – Кайя Юван (Словения) – 5:7, 6:3, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Помимо Юван, Бондар в Гамбурге также одолела Нома Акуге Ноху, Синьюй Краус и первую сеяную Екатерину Александрову. За четыре поединка она провела аж 10 сетов.

Бондар впервые в карьере пробилась в финальный поединок на уровне Тура. Ранее она дважды играла в полуфиналах и дважды терпела поражение.

В решающей встрече в Гамбурге Анна поборется против победительницы противостояния Лоис Буассон – Даяна Ястремская.