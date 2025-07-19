Потенциальная соперница Ястремской: определена первая финалистка Гамбурга
Анна Бондар переиграла Кайю Юван в полуфинальном матче турнира WTA 250 в Германии
Венгерская теннисистка Анна Бондар (WTA 77) стала первой финалисткой грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В полуфинале 28-летняя венгерка в трех партиях с камбеком переиграла представительницу Словении Кайю Юван (WTA 207) за 2 часа и 19 минут.
WTA 250 Гамбург. Грунт, 1/2 финала
Анна Бондар (Венгрия) [7] – Кайя Юван (Словения) – 5:7, 6:3, 6:4
Это была первая встреча соперниц.
Помимо Юван, Бондар в Гамбурге также одолела Нома Акуге Ноху, Синьюй Краус и первую сеяную Екатерину Александрову. За четыре поединка она провела аж 10 сетов.
Бондар впервые в карьере пробилась в финальный поединок на уровне Тура. Ранее она дважды играла в полуфиналах и дважды терпела поражение.
В решающей встрече в Гамбурге Анна поборется против победительницы противостояния Лоис Буассон – Даяна Ястремская.
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