19 июля, в полуфинале турнира в Гамбурге сыграют Даяна Ястремская и Лоис Буассон.

Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

У Ястремской не было ярких результатов на грунте в текущем сезоне, сейчас она в шаге от финала, имея высокие шансы на титул. Из тех, которые остались на турнире, украинка имеет самый высокий рейтинг, она была второй сеяной, а теперь является самой рейтинговой теннисисткой, ведь вылетела из борьбы «нейтралка» Александрова.

Борьбу в Гамбурге Даяна начала с победы над немкой Юле Нимайер – 6:4, 6:3. Не было проблем и во втором круге, где удалось обыграть француженку Диан Парри – 6:1, 6:4. Самой сложной соперницей стала венгерка Далма Галфи, украинка прошла неуступчивую оппонентку в трех партиях – 7:6, 3:6, 6:2.

Пока хромает процент первой подачи, в первых двух играх это было 55%, а в третьей уже 60%, такой прогресс тоже важен.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Лоис Буассон

Французскую теннисистку наверняка многие запомнили по выступлениям на последнем Ролан Гаррос, где удалось дойти до полуфинала, там она без шансов уступила Коко Гауфф. Своим сильным выступлением на грунтовом мейджоре Буассон лишний раз показала, как она опасна на этом покрытии.

В Гамбурге француженка начала с легкой победы над австрийкой Грабер – 6:1, 6:3. Далее была тяжелейшая битва против немки Корпач – 6:4, 6:7, 6:4. Свой четвертьфинальный матч француженка выиграла у болгарки Томовой – 6:3, 6:3. Буассон не привыкать к роли андердога в матчах, она сейчас в хорошей форме, выигрыш такого турнира кажется выполнимой задачей.

У 22-летней спортсменки было немного меньше времени на отдых перед этой битвой, посмотрим, как она восстановится.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки ранее между собой не играли. Хоть Ястремская и котируется небольшим фаворитом, ее ожидает сложное испытание, здесь соперница может уверенно воспользоваться ошибками.

Я думаю, победитель этой пары и возьмет титул, при всем уважении к теннисисткам, которые играют в другом полуфинале. Не думаю, что такой матч закончится быстро, по этой причине я ставлю на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.66.