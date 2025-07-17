Надежда Киченок сыграет в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге
Украинка вместе с Макото Ниномией переиграли тандем Ирина Бара / Ралука Шербан
Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в полуфинале парного разряда на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В четвертьфинале украинка вместе со своей напарницей Макото Ниномией (Япония), получившие первый номер турнирного посева, в двух сетах переиграли тандем Ирина Бара (Румыния) / Ралука Шербан (Кипр) за 1 час и 36 минут.
WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт. 1/4 финала
Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [1] – Ирина Бара (Румыния) / Ралука Шербан (Кипр) – 6:4, 7:5
Это была первая встреча дуэтов.
Следующими соперницами Надежды и Макото будет третий сеяный тандем Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай).
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