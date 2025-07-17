Надежда Киченок сыграет в полуфинале грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в полуфинале парного разряда на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка вместе со своей напарницей Макото Ниномией (Япония), получившие первый номер турнирного посева, в двух сетах переиграли тандем Ирина Бара (Румыния) / Ралука Шербан (Кипр) за 1 час и 36 минут.

WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт. 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [1] – Ирина Бара (Румыния) / Ралука Шербан (Кипр) – 6:4, 7:5

Это была первая встреча дуэтов.

Следующими соперницами Надежды и Макото будет третий сеяный тандем Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай).