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  4. Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
WTA
15 июля 2025, 21:04 |
410
0

Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге

Украинка вместе с Макото Ниномией в двух сетах переиграла тандем Акуге Ноха / Шунк

15 июля 2025, 21:04 |
410
0
Надежда Киченок вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Макото Ниномией (Япония) в двух сетах переиграла немецкий тандем Нома Акуге Ноха / Насташа Шунк за 1 час и 3 минуты.

WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [1] – Нома Акуге Ноха (Германия) / Насташа Шунк (Германия) [WC] – 6:3, 6:2

Это была первая встреча дуэтов. Киченок проводит второй совместный турнир с Ниномией. В 2023 году украинской-японский дуэт добралась до полуфинала соревнований в Лионе.

Следующими соперницами Надежда и Макото будут победительницы противостояния Ирина Барэ / Ралука Джорджана Шербан – Берфу Ченгиз / Екатерина Яшина.

Помимо Киченок в парном разряде Гамбурга из украинок также сыграли сестры Колб Марина и Надежда. Они покинули турнир в первом же раунде.

По теме:
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Нома Акуге Ноха Надежда Киченок Макото Ниномия Насташа Шунк WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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