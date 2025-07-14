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  4. Сестры Колб потерпели поражение на старте турнира WTA 250 в Гамбурге
WTA
14 июля 2025, 17:21 |
42
0

Сестры Колб потерпели поражение на старте турнира WTA 250 в Гамбурге

Марина и Надежда в двух сетах уступили тандему Андреа Гамис / Ева Веддер в первом раунде

14 июля 2025, 17:21 |
42
0
Сестры Колб потерпели поражение на старте турнира WTA 250 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинки в двух сетах уступили тандему Андреа Гамис (Эквадор) / Ева Веддер (Нидерланды) за 1 час 10 минут.

WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт, 1/8 финала

Андреа Гамис (Эквадор) / Ева Веддер (Нидерланды) – Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – 6:2, 6:3

Это была первая встреча дуэтов. Сестры Колб провели пятый поединок на уровне Тура и потерпели третье поражение. На соревнованиях WTA 250 в Гонкнге-2025 и WTA 500 в Мериде-2025 они добирались до второго круга.

Следующими соперницами Гамис и Веддер будут победительницы противостояния Юлия Грабер / Синья Краус – Жибек Куламбаева / Майи Люмсден.

Надежда в Гамбурге также сыграла в квалификации одиночного разряда и покинула турнир в полуфинале отбора, уступив Елене Малыгиной.

Украину в парном разряде Гамбурга продолжит представлять Надежда Киченок, которая вместе со своей напарницей Макото Ниномией получила первый номер посева.

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Марина Колб Надежда Колб Андреа Гамис Ева Веддер WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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