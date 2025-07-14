Сестры Колб потерпели поражение на старте турнира WTA 250 в Гамбурге

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинки в двух сетах уступили тандему Андреа Гамис (Эквадор) / Ева Веддер (Нидерланды) за 1 час 10 минут.

WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт, 1/8 финала

Андреа Гамис (Эквадор) / Ева Веддер (Нидерланды) – Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – 6:2, 6:3

Это была первая встреча дуэтов. Сестры Колб провели пятый поединок на уровне Тура и потерпели третье поражение. На соревнованиях WTA 250 в Гонкнге-2025 и WTA 500 в Мериде-2025 они добирались до второго круга.

Следующими соперницами Гамис и Веддер будут победительницы противостояния Юлия Грабер / Синья Краус – Жибек Куламбаева / Майи Люмсден.

Надежда в Гамбурге также сыграла в квалификации одиночного разряда и покинула турнир в полуфинале отбора, уступив Елене Малыгиной.

Украину в парном разряде Гамбурга продолжит представлять Надежда Киченок, которая вместе со своей напарницей Макото Ниномией получила первый номер посева.