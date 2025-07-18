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WTA
18 июля 2025, 17:33 |
339
0

Большой шанс на титул: Киченок пробилась в финал турнира WTA 250 в Гамбурге

Украинка вместе с Макото Ниномией обыграла Моюку Утидзиму и Чжэн Сайсай

18 июля 2025, 17:33 |
339
0
Большой шанс на титул: Киченок пробилась в финал турнира WTA 250 в Гамбурге
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал парного разряда на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в трех сетах одолели тандем Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай) за 1 час и 47 минут.

WTA 250 Гамбург. Пары. Грунт, 1/2 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [1] – Моюка Утидзима (Япония) / Чжэн Сайсай (Китай) [3] – 6:3, 5:7, [10:8]

Украинка и японка были близки к провалу: во второй партии они упустили преимущество со счета 5:1, отдал шесть геймов подряд. Несмотря на неудачный итог второго сета, на супертай-брейк Надежда и Макото добыли победу.

Это была первая встречу дуэтов. Киченок и Ниномия проводят второй совместный турнир – впервые с 2023 года.

На кортах Гамбурга Надежда и Макото также прошли пары Номе Акуге Ноха / Насташа Шунк и Ирина Бара / Ралука Шербан.

В решающем поединке Гамбурга Киченок и Ниномия поборются против победительниц противостояния Юлия Грабер / Синья Краус – Анна Бондар / Аранча Рус. Ни одна из этих четырех теннисисток не имеет громких результатов в парном разряде.

Надежда пробилась во второй финал в 2025 году. В феврале она вместе со своей сестрой Людмила уступила в матче за трофей пятисотника в Линце.

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Надежда Киченок Макото Ниномия Чжэн Сайсай Моюка Утидзима WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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