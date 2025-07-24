ВИДЕО. Рикошет помог: Алиссон вывел Шахтер вперед в матче с Бешикташем
На 7-й минуте бразильский форвард открыл счет в первом поединке квалификации Лиги Европы
24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).
Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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На 7-й минуте счет был открыт. Гол забил бразильский форвард Алиссон Сантана. Алиссон поразил ворота соперников не без помощи рикошета.
Бразилец проводит второй матч за горняков в еврокубках. В первой игре Q1 ЛЕ против Ильвеса Алиссон оформил дубль и три ассиста.
❗️ ВИДЕО. Рикошет помог: Алиссон вывел Шахтер вперед в матче с Бешикташем
ГОЛ! 0:1 Алиссон Сантана, 7 мин.
🔥 АЛІССОН ЗНОВУ РОБИТЬ ЦЕ! 😍— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 24, 2025
🎯 УДАР ПІВЗАХИСНИКА.... І ГО-О-ОЛ! ⚽️#Shakhtar | #UEL #БешикташШахтар pic.twitter.com/Ar2zW2hZfE
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