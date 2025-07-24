24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 7-й минуте счет был открыт. Гол забил бразильский форвард Алиссон Сантана. Алиссон поразил ворота соперников не без помощи рикошета.

Бразилец проводит второй матч за горняков в еврокубках. В первой игре Q1 ЛЕ против Ильвеса Алиссон оформил дубль и три ассиста.

❗️ ВИДЕО. Рикошет помог: Алиссон вывел Шахтер вперед в матче с Бешикташем

ГОЛ! 0:1 Алиссон Сантана, 7 мин.