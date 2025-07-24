Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Рикошет помог: Алиссон вывел Шахтер вперед в матче с Бешикташем
Лига Европы
24 июля 2025, 21:16 | Обновлено 24 июля 2025, 21:29
546
0

ВИДЕО. Рикошет помог: Алиссон вывел Шахтер вперед в матче с Бешикташем

На 7-й минуте бразильский форвард открыл счет в первом поединке квалификации Лиги Европы

24 июля 2025, 21:16 | Обновлено 24 июля 2025, 21:29
546
0
ВИДЕО. Рикошет помог: Алиссон вывел Шахтер вперед в матче с Бешикташем
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 7-й минуте счет был открыт. Гол забил бразильский форвард Алиссон Сантана. Алиссон поразил ворота соперников не без помощи рикошета.

Бразилец проводит второй матч за горняков в еврокубках. В первой игре Q1 ЛЕ против Ильвеса Алиссон оформил дубль и три ассиста.

❗️ ВИДЕО. Рикошет помог: Алиссон вывел Шахтер вперед в матче с Бешикташем

ГОЛ! 0:1 Алиссон Сантана, 7 мин.

По теме:
Бешикташ – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Эгиналду сделал счет 2:0 в пользу Шахтера в матче с Бешикташем
ВИДЕО. Александрия пропустила второй гол от Партизана в Лиге конференций
Алиссон Сантана видео голов и обзор Шахтер Донецк Бешикташ Бешикташ - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Футбол | 24 июля 2025, 19:47 5
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера на матч ЛЕ против Бешикташа

24 июля в 21:00 состоится первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24 июля 2025, 08:02 12
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги

Анатолий заинтересовал «Манчестер Сити»

Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 24.07.2025, 10:55
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Бокс | 24.07.2025, 00:50
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды
Футбол | 24.07.2025, 19:44
Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды
Капитан Барселоны снова ляжет на операцию. Но отказывается уйти из команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала замену Довбику. Он взял номер украинца
23.07.2025, 10:51 6
Футбол
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
У Лунина состоялся разговор с Алонсо. Известно, что сказал тренер украинцу
23.07.2025, 00:33 5
Футбол
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
Оказывается, Дюбуа опоздал на проигранный бой с Усиком. Причина – удивит
23.07.2025, 08:04 2
Бокс
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
Джошуа обратился к Усику после победы над Дюбуа и вспомнил Кличко
23.07.2025, 06:00 1
Бокс
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
С кем сыграет Динамо? Гол на 90+10: Пафос и Маккаби Т-А провели первый матч
22.07.2025, 22:10 10
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
Эгис КЛИМАС: «Я притворялся, вообще такого от Усика не ожидал»
23.07.2025, 02:20
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем