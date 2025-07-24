ВИДЕО. Бразильское танго: Кевин забил третий гол Шахтера в ворота Бешикташа
Кевин сделал счет 3:1 в пользу горняков в матче Q2 Лиги Европы 2025/26
24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).
Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 67-й минуте счет стал 3:1 в пользу горняков. Третий матч для Шахтера забил бразилец Кевин.
В этом поединке за украинский клуб отличались только бразильские футболисты: Алиссон Сантана, Эгиналду и Кевин. У Алиссона также два ассиста.
❗️ ВИДЕО. Бразильское танго: Кевин забил третий гол Шахтера в ворота Бешикташа
ГОЛ! 1:3 Кевин, 67 мин.
1️⃣:3️⃣ Кевін збільшує перевагу «Шахтаря» в Стамбулі ⚽️ #Shakhtar | #UEL #БешикташШахтар pic.twitter.com/AdcgNPfCLe— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛЕ с Бешикташем
Дэвид Хиггинс – о возможном бое Александра против Джейка Пола