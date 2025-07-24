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Лига Европы
24 июля 2025, 22:34 | Обновлено 24 июля 2025, 22:39
687
0

ВИДЕО. Бразильское танго: Кевин забил третий гол Шахтера в ворота Бешикташа

Кевин сделал счет 3:1 в пользу горняков в матче Q2 Лиги Европы 2025/26

24 июля 2025, 22:34 | Обновлено 24 июля 2025, 22:39
687
0
ВИДЕО. Бразильское танго: Кевин забил третий гол Шахтера в ворота Бешикташа
ФК Шахтер. Кевин

24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 67-й минуте счет стал 3:1 в пользу горняков. Третий матч для Шахтера забил бразилец Кевин.

В этом поединке за украинский клуб отличались только бразильские футболисты: Алиссон Сантана, Эгиналду и Кевин. У Алиссона также два ассиста.

❗️ ВИДЕО. Бразильское танго: Кевин забил третий гол Шахтера в ворота Бешикташа

ГОЛ! 1:3 Кевин, 67 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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