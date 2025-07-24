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Лига Европы
24 июля 2025, 21:52 | Обновлено 24 июля 2025, 21:57
1282
0

ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Абрахам забил Шахтеру в матче Q2 ЛЕ

Английский форвард сократил отставание Бешикташа в поединке против горняков

24 июля 2025, 21:52 | Обновлено 24 июля 2025, 21:57
1282
0
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Абрахам забил Шахтеру в матче Q2 ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 40-й минуте английский форвард хозяев Тэмми Абрахам реализовал пенальти и сократил отставание черных орлов. Горняки побеждают со счетом 2:1.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Ефим Конопля сыграл рукой в своей штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Абрахам забил Шахтеру в матче Q2 ЛЕ

ГОЛ! 1:2 Абрахам, 40 мин.

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Тэмми Абрахам Ефим Конопля видео голов и обзор пенальти Лига Европы Бешикташ Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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