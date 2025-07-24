24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).

Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 40-й минуте английский форвард хозяев Тэмми Абрахам реализовал пенальти и сократил отставание черных орлов. Горняки побеждают со счетом 2:1.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Ефим Конопля сыграл рукой в своей штрафной площади.

❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Абрахам забил Шахтеру в матче Q2 ЛЕ

ГОЛ! 1:2 Абрахам, 40 мин.