ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Абрахам забил Шахтеру в матче Q2 ЛЕ
Английский форвард сократил отставание Бешикташа в поединке против горняков
24 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Бешикташ (Турция) и Шахтер (Украина).
Коллективы играют на стадионе Тупрас в Стамбуле. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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На 40-й минуте английский форвард хозяев Тэмми Абрахам реализовал пенальти и сократил отставание черных орлов. Горняки побеждают со счетом 2:1.
Рефери назначил 11-метровый после того, как Ефим Конопля сыграл рукой в своей штрафной площади.
❗️ ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Абрахам забил Шахтеру в матче Q2 ЛЕ
ГОЛ! 1:2 Абрахам, 40 мин.
⏱️ 40'— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
GOOOOOL | 🇹🇷 Beşiktaş, Tammy Abraham'ın penaltı golü ile skoru 2-1'e getiriyor! #UEL
▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/QjJMvqjRZD pic.twitter.com/lN98i5jqNu
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