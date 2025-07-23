Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Известный тренер оценил игру полузащитника киевского клуба Владимира Бражко
22 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» на выезде разгромило мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0.
Известный тренер Йожеф Сабо прокомментировал вышедшего на замену на 79-й минуте полузащитника «бело-синих» Владимира Бражко:
– Раньше вы очень хвалили Бражко, но в последнее время он сдал и потерял место в основе «Динамо». Как вы думаете, причина его спада не кроется в том, что он начал любовные отношения с блогершей Дашей Квитковой?
– Смотря, как он с ней встречается. Если Бражко все силы отдает девушке, это могло бы и повлиять. Также большую роль играет его отношение к тренировкам и собственному развитию.
Факт в том, что Шовковский перестал обращать на него внимание. Бражко еще в прошлом году стал запасным. Нет его, исчез футболист!
– Квиткова старше Бражко на четыре года и у нее есть ребенок.
– Значит, ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней всю ночь, это сказывается. Как говорили раньше: если футболист женился, то может считать, что один год у него выпал. Сегодня Бражко вышел на замену, но ничего не показал, я не видел его на поле, – сказал Сабо.
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