ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла накануне сезона усилилась молодым форвардом

Английская «Астон Вилла» осуществила трансфер форварда Джейдена Филоджина из клуба «Халл Сити».

22-летний английский нападающий подписал контракт на 5 сезонов, до июня 2029 года.

По данным веб-портал Transfermarkt, сумма трансфера составила 16 млн евро.

Филоджин спустя год вернулся в клуб из Бирмингема, который воспользовался правом первоочередного выкупа.

Он перешел в «Халл Сити» в сентябре 2023 года за 5,8 млн евро.

В минувшем сезоне Филоджин сыграл за «тигров» 32 матча и забил 12 голов. За сборную Англии U-21 он провел 3 гола в 4 играх.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Jaden Philogene from Hull City. ✍️