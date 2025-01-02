ОФИЦИАЛЬНО. Клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя футболистами
Александр Насонов и Сергей Шестаков покинули черкасский клуб
Черкасский клуб ЛНЗ завершил сотрудничество с Александром Насоновым и Сергеем Шестаковым.
Защитник Александр Насонов впервые подписал соглашение с «фиолетовыми» 25 марта 2021 года, но после начала полномасштабного вторжения некоторый период играл за границей.
13 февраля 2023 года защитник вернулся в клуб. За все время он отыграл за ЛНЗ 3222 минуты в 44 матчах и отличился 3 забитыми голами.
Полузащитник Сергей Шестаков присоединился к черкасскому клубу 13 февраля 2023 года, за это время он отыграл 1355 минут в 27 матчах и забил 3 мяча.
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