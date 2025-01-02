ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ отдал в аренду израильского легионера

Полузащитник Арад Бар покинул черкасский ЛНЗ и перешел в израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква не правах аренды.

24-летний израильский футболист, являющийся воспитанником «Маккаби» П-Т, вернулся в родную команду. Израильский клуб взял игрока в аренду до конца сезона 2024/25.

Израильский футболист провел год в составе ЛНЗ. В текущем сезоне он появился на поле в 5 матчах УПЛ, только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.

Черкасский ЛНЗ приобрел Арада Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.