ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ отдал в аренду израильского легионера
Арад Бар перешел в «Маккаби» Петах-Тиква на правах аренды до конца сезона
Полузащитник Арад Бар покинул черкасский ЛНЗ и перешел в израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква не правах аренды.
24-летний израильский футболист, являющийся воспитанником «Маккаби» П-Т, вернулся в родную команду. Израильский клуб взял игрока в аренду до конца сезона 2024/25.
Израильский футболист провел год в составе ЛНЗ. В текущем сезоне он появился на поле в 5 матчах УПЛ, только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.
Черкасский ЛНЗ приобрел Арада Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди Хирн считает поединок ничейным
Малик Скотт уверен в победе украинского боксера