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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 00:27 | Обновлено 02 января 2025, 00:36
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ отдал в аренду израильского легионера

Арад Бар перешел в «Маккаби» Петах-Тиква на правах аренды до конца сезона

02 января 2025, 00:27 | Обновлено 02 января 2025, 00:36
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ отдал в аренду израильского легионера
ФК ЛНЗ. Арад Бар

Полузащитник Арад Бар покинул черкасский ЛНЗ и перешел в израильский клуб «Маккаби» Петах-Тиква не правах аренды.

24-летний израильский футболист, являющийся воспитанником «Маккаби» П-Т, вернулся в родную команду. Израильский клуб взял игрока в аренду до конца сезона 2024/25.

Израильский футболист провел год в составе ЛНЗ. В текущем сезоне он появился на поле в 5 матчах УПЛ, только один раз выходил в стартовом составе. Также сыграл 1 матч Кубка Украины.

Черкасский ЛНЗ приобрел Арада Бара в январе 2024 года у «Цюриха» за 250 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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