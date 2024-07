ФОТО. Зинченко намекнул на возможную смену команды. Ждать трансфер?

По информации инсайдера Фабрицио Романо, украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко подписал контракт с новым футбольным агентством – Unique Football Agency.

Романо отметил, что Зинченко будет решать по поводу своих дальнейших шагов в карьере».

Ранее в СМИ сообщалось, что лондонский клуб не против продать футболиста, который в минувшем сезоне не всегда получал место в составе, а также часто был травмирован.

Контракт 27-летнего Зинченко истекает летом 2026 года. В минувшем сезоне провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

🔴⚪️🤝🏻 Olexandr Zinchenko signs with new agency as he will be represented by Unique Football Agency to decide his future steps. pic.twitter.com/rllkUyPtZA