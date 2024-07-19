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  4. ФОТО. Зинченко намекнул на возможную смену команды. Ждать трансфер?
Англия
19 июля 2024, 20:05 | Обновлено 19 июля 2024, 20:08
2174
2

ФОТО. Зинченко намекнул на возможную смену команды. Ждать трансфер?

Украинец может сменить команду

19 июля 2024, 20:05 | Обновлено 19 июля 2024, 20:08
2174
2
ФОТО. Зинченко намекнул на возможную смену команды. Ждать трансфер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации инсайдера Фабрицио Романо, украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко подписал контракт с новым футбольным агентством – Unique Football Agency.

Романо отметил, что Зинченко будет решать по поводу своих дальнейших шагов в карьере».

Ранее в СМИ сообщалось, что лондонский клуб не против продать футболиста, который в минувшем сезоне не всегда получал место в составе, а также часто был травмирован.

Контракт 27-летнего Зинченко истекает летом 2026 года. В минувшем сезоне провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Alexandr Ladizhenskiy
Той факт що він не дуже затримується у командах і програє конкуренцію - говорить про те що наступна команда буде трохи нижча в класі ніж МС і Арсенал, але головному патріоту Лондона бажаю вдачі 
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