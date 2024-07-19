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  4. Лунин близок к трансферу в клуб АПЛ. В нем уже играет один украинец
Англия
19 июля 2024, 13:49 | Обновлено 19 июля 2024, 14:15
2796
7

Лунин близок к трансферу в клуб АПЛ. В нем уже играет один украинец

Голкипер «Реала» продолжит карьеру в «Челси»

19 июля 2024, 13:49 | Обновлено 19 июля 2024, 14:15
2796
7
Лунин близок к трансферу в клуб АПЛ. В нем уже играет один украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин близок к подписанию контракта с «Челси». Об этом сообщает ресурс Madrid Xtra, ссылаясь на испанского журналиста Альберто Перейро.

О том, что Лунин может перейти в «Челси», уже сообщалось вчера. Украинский голкипер решил не продлевать контракт с «Реалом», так как хочет получать больше игровой практики. Соглашение с мадридским клубом истекает летом 2025 года.

Напомним, сезон 2023/2024 в аренде в «Реале» провел Кепа Аррисабалага, права на которого принадлежат «Челси». Не исключено, что он будет включен в сделку.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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Helowin.td
Я думаю,що грати краще чим сидіти на банці і немає різниці,що це Реал.Я все рівно був би за перехід і не має різниці в,який клуб топ-4.
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+1
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dimando560
До речі, далеко не самий поганий варіант, якщо там буде основним кіпером. Буде гарна практика.
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0
Fitness.sports
Челси был привлекателен только в то время когда в атаке был Дзола, Виалли,  Флу, Дрогба, полузащитник Азар, Лэмпард, Тэрри. Сейчас надо строить всё новое, с нуля начинать. Но думаю 6-8 место реально замахнуться если с тренером повезет, найдет ключ к команде.
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0
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pricolist
Несподівано
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0
Андрій Шевченко
обісреться, як і інстатьолка.
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-5
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