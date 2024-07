Лунин близок к трансферу в клуб АПЛ. В нем уже играет один украинец

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин близок к подписанию контракта с «Челси». Об этом сообщает ресурс Madrid Xtra, ссылаясь на испанского журналиста Альберто Перейро.

О том, что Лунин может перейти в «Челси», уже сообщалось вчера. Украинский голкипер решил не продлевать контракт с «Реалом», так как хочет получать больше игровой практики. Соглашение с мадридским клубом истекает летом 2025 года.

Напомним, сезон 2023/2024 в аренде в «Реале» провел Кепа Аррисабалага, права на которого принадлежат «Челси». Не исключено, что он будет включен в сделку.

🚨 Pending confirmation: Lunin is close to signing for Chelsea. @AlbertoPereiro pic.twitter.com/i7LUUjTKnu