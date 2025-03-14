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14 марта 2025, 13:23 | Обновлено 14 марта 2025, 13:38
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0

Украина WU-17 – Исландия WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 марта в 16:00 пройдет матч 3-го тура отбора к Евро-2025 WU-17

14 марта 2025, 13:23 | Обновлено 14 марта 2025, 13:38
61
0
Украина WU-17 – Исландия WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

14 марта в 16:00 по киевскому времени в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 проведет решающий поединок.

В третьем туре второго раунда отбора к чемпионату Европы 2025 WU-17 соперником сине-желтых будет команда Исландии WU-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Девичья сборная Украины WU-17 в группе A1 второго раунда в Лиге А минимально уступила действующему чемпиону Европы в этой возрастной категории – Испании (1:2), а во втором туре проиграла Бельгии (0:2).

После двух туров Бельгия и Испания имеют по 6 пунктов и в очном поединке определят обладателя путевки на ЧЕ. Украина и Исландия очков не набрали.

Заключительный матч второго раунда отбора подопечные Людмилы Лемешко проведут против команды Исландии. Для сохранения прописки в Лиге А девушек устроит только победу.

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

  • 13:00. Испания – Украина – 2:1
  • 19:00. Исландия – Бельгия – 2:3

2-й тур, 11.03.2025

  • 13:00. Испания – Исландия – 1:0
  • 19:00. Бельгия – Украина – 2:0

3-й тур, 14.03.2025

  • 16:00. Бельгия – Испания
  • 16:00. Украина – Исландия

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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