Украина WU-17 – Исландия WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 марта в 16:00 по киевскому времени в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 проведет решающий поединок.

В третьем туре второго раунда отбора к чемпионату Европы 2025 WU-17 соперником сине-желтых будет команда Исландии WU-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Девичья сборная Украины WU-17 в группе A1 второго раунда в Лиге А минимально уступила действующему чемпиону Европы в этой возрастной категории – Испании (1:2), а во втором туре проиграла Бельгии (0:2).

После двух туров Бельгия и Испания имеют по 6 пунктов и в очном поединке определят обладателя путевки на ЧЕ. Украина и Исландия очков не набрали.

Заключительный матч второго раунда отбора подопечные Людмилы Лемешко проведут против команды Исландии. Для сохранения прописки в Лиге А девушек устроит только победу.

Евро-2025 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А1

1-й тур, 08.03.2025

13:00. Испания – Украина – 2:1

– Украина – 2:1 19:00. Исландия – Бельгия – 2:3

2-й тур, 11.03.2025

13:00. Испания – Исландия – 1:0

– Исландия – 1:0 19:00. Бельгия – Украина – 2:0

3-й тур, 14.03.2025

16:00. Бельгия – Испания

16:00. Украина – Исландия

Турнирная таблица