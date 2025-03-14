Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира
Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале», а Винисиус – пойти в «Ман Сити»
Мадридский «Реал» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, если королевский клуб решится начать работу над трансфером 24-летнего футболиста, то «горожане» попытаются подписать бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.
В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора также 38 поединков во всех турнирах, 18 голов и 11 ассистов.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Виктором Дьокерешом.
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