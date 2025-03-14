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  4. Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира
Испания
14 марта 2025, 14:49 |
2110
1

Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира

Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в «Реале», а Винисиус – пойти в «Ман Сити»

14 марта 2025, 14:49 |
2110
1
Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, если королевский клуб решится начать работу над трансфером 24-летнего футболиста, то «горожане» попытаются подписать бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора также 38 поединков во всех турнирах, 18 голов и 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Виктором Дьокерешом.

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Эрлинг Холанд Винисиус Жуниор Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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Gargantua81
как то все забыли о финансовых нарушениях Сити.
видимо несчастный Эвертон было судить легче чем шейхов.
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