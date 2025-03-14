Безумие! Реал и Ман Сити могут обменяться лучшими игроками мира

Мадридский «Реал» интересуется норвежским нападающим английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, если королевский клуб решится начать работу над трансфером 24-летнего футболиста, то «горожане» попытаются подписать бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора.

В сезоне 2024/25 Эрлинг Холанд провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 28 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Винисиуса Жуниора также 38 поединков во всех турнирах, 18 голов и 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Виктором Дьокерешом.