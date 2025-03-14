15 марта, в рамках полуфинала турнира Индиан-Уэллс свою встречу проведут Арина Соболенко (WTA 1) и Мэдисон Киз (WTA 5). Старт матча запланирован на 03:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Мэдисон Киз

Американка выдает блестящий старт сезона, сейчас она находится на серии из 16 побед. Главным достижением Киз стала победа на Aus Open, это первый выигранный шлем за карьеру для спортсменки. Перед мейджором еще удалось взять титул в Аделаиде.

Американке 30 лет, но она фактически сейчас переживает пик своей карьеры, хотя и раньше показывала теннис солидного уровня. На пути к полуфиналу удалось разгромить «нейтралку» Потапову – 6:3, 6:0, далее почти три часа на корте против Элизы Мертенс – 6:2, 6:7, 6:4. Тяжелым выдался матч и против Донны Векич – 4:6, 7:6, 6:3. В полуфинале удалось уверенно обыграть крепкую Белинду Бенчич – 6:1, 6:1.

Киз в этом сезоне выиграла 18 матчей из 19.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» пока что удерживает первую строчку в мировом рейтинге, хотя не показывает стабильной игры. На счету Соболенко выигранный турнир в Брисбене, а также финал Aus Open. Теннисистка неудачно сыграла в Дохе и Дубае, вылетев на ранних стадиях турниров.

Пока нет проблем в Индиан-Уэллс, спортсменка не отдала ни одной партии за четыре матча. Сложнее всего было в первой встрече против американки Маккартни Кесслер – 7:6, 6:3, далее была уверенная победа над итальянкой Лючией Бронцетти – 6:1, 6:2, точно с таким же счетом была обыграна и британка Сонай Картал. Не оказала большого сопротивления и «нейтралка» Людмила Самсонова – 6:2, 6:3.

Соболенко в этом году уже успела провести 19 матчей, в которых она одержала 16 побед. Если она будет продолжать играть в таком же стиле, сложно бороться за победу на турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Личные встречи

В очных противостояниях счет 4:2 в пользу Соболенко, 3:1 на харде и 1:1 на траве. Вспоминать долго их последний матч не придется, ведь в этом году они играли в финале Открытого чемпионата Австралии, тогда американка, неожиданно для букмекеров смогла выиграть, 6:3, 2:6, 7:5.

Прогноз

Между собой сыграют спортсменки из топ-5, поэтому теннис высокого уровня зрителям гарантирован.

На бумаге Соболенко небольшой фаворит, она является первой ракеткой мира, а также имеет преимущество в очных противостояниях. Думаю, такая битва может затянуться, я ставлю на тотал больше 21,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.79.