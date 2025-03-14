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Англия
14 марта 2025, 15:57 | Обновлено 14 марта 2025, 16:18
425
0

Ключевой игрок Ливерпуля пропустит финал Кубка Английской лиги

Трент Александер-Арнольд не сможет сыграть против «Ньюкасла»

14 марта 2025, 15:57 | Обновлено 14 марта 2025, 16:18
425
0
Ключевой игрок Ливерпуля пропустит финал Кубка Английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

В воскресенье, 16 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубкам Английской лиги. В борьбе за трофей сойдутся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот столкнулся с кадровыми проблемами. В матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» травму получил основной правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. О сроках восстановления игрока Слот не сообщил. Наставник «Ливерпуля» выразил надежду, что футболист еще сможет сыграть в текущем сезоне.

«Так что Трент действительно недоступен. Он не будет с нами в финале. Его состояние еще предстоит оценить, сколько времени займет восстановление, но мы ожидаем его возвращения в конце сезона», – сказал Арне Слот.

Ситуацию усугубляют травмы Конора Брэдли и Джо Гомеса, которые могли выйти вместо Александер-Арнольда на позицию правого защитника.

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Трент Александер-Арнольд Кубок английской лиги по футболу чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Ньюкасл Ливерпуль Ньюкасл Арне Слот Джо Гомес Конор Брэдли
Сергей Турчак Источник: ФК Ливерпуль
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