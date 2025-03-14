Ключевой игрок Ливерпуля пропустит финал Кубка Английской лиги
Трент Александер-Арнольд не сможет сыграть против «Ньюкасла»
В воскресенье, 16 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубкам Английской лиги. В борьбе за трофей сойдутся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот столкнулся с кадровыми проблемами. В матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» травму получил основной правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. О сроках восстановления игрока Слот не сообщил. Наставник «Ливерпуля» выразил надежду, что футболист еще сможет сыграть в текущем сезоне.
«Так что Трент действительно недоступен. Он не будет с нами в финале. Его состояние еще предстоит оценить, сколько времени займет восстановление, но мы ожидаем его возвращения в конце сезона», – сказал Арне Слот.
Ситуацию усугубляют травмы Конора Брэдли и Джо Гомеса, которые могли выйти вместо Александер-Арнольда на позицию правого защитника.
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