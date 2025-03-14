Ключевой игрок Ливерпуля пропустит финал Кубка Английской лиги

В воскресенье, 16 марта, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубкам Английской лиги. В борьбе за трофей сойдутся «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот столкнулся с кадровыми проблемами. В матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» травму получил основной правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. О сроках восстановления игрока Слот не сообщил. Наставник «Ливерпуля» выразил надежду, что футболист еще сможет сыграть в текущем сезоне.

«Так что Трент действительно недоступен. Он не будет с нами в финале. Его состояние еще предстоит оценить, сколько времени займет восстановление, но мы ожидаем его возвращения в конце сезона», – сказал Арне Слот.

Ситуацию усугубляют травмы Конора Брэдли и Джо Гомеса, которые могли выйти вместо Александер-Арнольда на позицию правого защитника.