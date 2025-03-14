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  4. ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы
Лига Европы
14 марта 2025, 12:47 | Обновлено 14 марта 2025, 12:48
139
0

ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы

Немец извинился перед фанатами римской команды

14 марта 2025, 12:47 | Обновлено 14 марта 2025, 12:48
139
0
ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Немецкий защитник «Ромы» Матс Хуммельс обратился к фанатам римской команды после матча против «Атлетика» Бильбао в 1/8 Лиги Европы, где его удалили с поля.

«Извини, «Рома». Я хочу извиниться перед болельщиками и одноклубниками. Я подвел команду. Но ошибка была просто ужасной. Это был один из тех матчей, где команда должна положиться на меня, но я облажался, что стоило клубу вылета из Лиги Европы. Не знаю, что еще сказать, я тоже расстроен, как и все вы», – сказал Хуммельс.

16 марта «Рома» сыграет против «Кальяри» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Римский клуб набрал 46 баллов и занимает седьмое место в чемпионате.

Ранее Клаудио Раньери объяснил, почему заменил Артема Довбика в матче против «Атлетика».

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Матс Хуммельс Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао удаление (красная карточка)
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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