ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы

Немецкий защитник «Ромы» Матс Хуммельс обратился к фанатам римской команды после матча против «Атлетика» Бильбао в 1/8 Лиги Европы, где его удалили с поля.

«Извини, «Рома». Я хочу извиниться перед болельщиками и одноклубниками. Я подвел команду. Но ошибка была просто ужасной. Это был один из тех матчей, где команда должна положиться на меня, но я облажался, что стоило клубу вылета из Лиги Европы. Не знаю, что еще сказать, я тоже расстроен, как и все вы», – сказал Хуммельс.

16 марта «Рома» сыграет против «Кальяри» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Римский клуб набрал 46 баллов и занимает седьмое место в чемпионате.

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