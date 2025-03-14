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  4. «Просмотрю это снова, как порно». Реакция болельщиков на вылет Ромы из ЛЕ
Лига Европы
14 марта 2025, 12:14 |
362
1

«Просмотрю это снова, как порно». Реакция болельщиков на вылет Ромы из ЛЕ

«Рома» проиграла «Атлетику» и завершила выступления в Лиге Европы

14 марта 2025, 12:14 |
362
1
«Просмотрю это снова, как порно». Реакция болельщиков на вылет Ромы из ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Ромой» итальянский клуб потерпел поражение 1:3. В четвертьфинал вышел представитель Испании.

Одним из главных виновников поражения болельщики «Ромы» считают Матса Хуммельса. На 11 минуте защитник в подкате сбил соперника и получил красную карточку.

Taxxirider: Из-за сомнительного эпизода (удаление Хуммельса) подорвал хороший результат первого матча, теперь, когда до конца чемпионата осталось 10 туров, необходимо уделить внимание этим матчам, чтобы придать смысл сезону.

Edoardo Sanna: Совершенно неправильный подход. За минуту, когда вы не защищались и пытались сыграть в футбол, вы заработали пенальти и забили.

Davide Loria: Горжусь 10 львами на поле (и вышедшими). Я жду скорейшей развязки с Хуммельсом, он забрал нашу величайшую мечту. Пусть поговорит с семьей и прочь!

Andrea Lucietti: С этого матча, по борьбе, которая почти привела к последнему чуду, мы должны начать снова, чтобы вернуть эту команду в Европу, где она заслуживает быть. Всегда рядом, GO ROMA.

McToast con Negres: Спасибо, что доставляете мне удовольствие, очень любезно, я просмотрю это снова как порно.

Mzamilu Kasimu: Это действительно разочарование, но с этим ничего не поделаешь, теперь каждому свое.

Er Cane: Случайный турист Хуммельс... Я больше не хочу тебя видеть на поле!!!

Meshari: Я не знаю, почему Матс играет, он даже ходить больше не может, спасибо Роме, спасибо Клаудио.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Перець
Хумельс в головній ролі
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