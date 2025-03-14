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  4. Ига Свентек – Мирра Андреева. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
14 марта 2025, 15:51 |
443
0

Ига Свентек – Мирра Андреева. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Свентек и Андреева выйдут на корт в ночь на 15 марта, ориентировочно – в 01:00 по Киеву

14 марта 2025, 15:51 |
443
0
Ига Свентек – Мирра Андреева. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Мирра Андреева

15 марта на Индиан-Уэллс свой полуфинальный матч проведут Мирра Андреева (WTA 11) и Ига Свентек (WTA 2). Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

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Ига Свентек

В этом сезоне полька играла на трех турнирах, показывала неплохой уровень игры, но только на Индиан-Уэллс все видят беспощадную Игу. Свентек снова играет так, что соперницы выглядят не самыми способными любителями, которым преподают мастер-класс.

На этом турнире только китаянка Чжэн оказала минимальное сопротивление, уступив 3:6, 3:6, другие соперницы брали не больше двух геймов, Каролин Гарсия – 6:2, 6:0, Даяна Ястремская – 6:0, 6:2, Каролина Мухова – 6:1, 6:1.

Соперницы остались серьезные, но я думаю, есть высокие шансы защитить свой титул Индиан-Уэллс. В общей сложности Ига провела в этом сезоне 22 встречи, одержав 18 побед, выигранных турниров не было, она доходила максимум до полуфиналов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Мирра Андреева

«Нейтралка» выдает сильный сезон, она выиграла турнир в Дубае, а сейчас дошла до финала Индиан-Уэллс. Здесь Андреева уже прошла Варвару Грачеву – 7:5, 6:4, Клару Таусон – 6:3, 6:0, Елену Рыбакину – 6:1, 6:2. В четвертьфинале она выиграла у Элины Свитолиной – 7:5, 6:3.

Да, «нейтралка» показывает высокий уровень тенниса в 17 лет, хотя относить ее к списку топ-теннисисток точно рано, можно вспомнить примеры Радукану, Андрееску, которые вообще выигрывали шлемы, а потом превращались в нестабильных середняков. Такая же участь может ждать и Андрееву, ведь важно играть стабильно.

Чуть больше 60% составляет процент первой подачи, хотя она далеко не убойная, ведь эйсов у теннисистки мало. Андреева выиграла 17 из 20 матчей в этом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Личные встречи

Спортсменки пересекались дважды, в прошлом году на стадии четвертьфинала турнира в Цинциннати Свентек выиграла – 4:6, 6:3, 6:3. Вторая встреча состоялась меньше месяца назад в четвертьфинале турнира в Дубае, тогда Андреева выиграла 6:3, 6:3.

Прогноз на матч

«Нейтралка» показывает свой лучший теннис в карьере, она находится на затяжной серии побед, поэтому постарается второй турнир кряду. Свентек фаворит и я с этим согласен, когда Ига в форме, не имеет значения, кто играет по ту сторону корта.

Я думаю, польская теннисистка возьмет убедительный реванш за поражение в Дубае, ставлю на успех Свентек с форой -2,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.88.

Прогноз Sport.ua
Ига Свентек
15.03.2025 -
01:00
Мирра Андреева
Фора Свентек (-2.5) 1.88 Сделать ставку
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Ига Свёнтек Мирра Андреева WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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