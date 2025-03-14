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Испания
14 марта 2025, 15:53 | Обновлено 14 марта 2025, 16:40
1150
0

«Это семья». Герой Евро-2024 объяснил, почему отказался переходить в Барсу

Нико Уильямс решил остаться в Бильбао

14 марта 2025, 15:53 | Обновлено 14 марта 2025, 16:40
1150
0
«Это семья». Герой Евро-2024 объяснил, почему отказался переходить в Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Вингер национальной сборной Испании Нико Уильямс объяснил, почему не перешел в каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно.

– Летом вы были близки к тому, чтобы присоединиться к друзьям в Барсе. Почему в конце концов остались в Бильбао?

– Бильбао – это моя семья. Сложившиеся в клубе отношения невероятны. Я не думаю, что когда-нибудь почувствую такую ​​атмосферу в другом месте. К тому моменту я принял решение, которое считал правильным. И я им доволен.

В текущем сезоне Нико Уильямс провел 34 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистам. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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Нико Уильямс Барселона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: France Football
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