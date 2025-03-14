ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца продолжат карьеру во второй польской лиге

Польский клуб «Котвица» договорился о сотрудничестве с двумя украинскими футболистами, которые присоединились к команде в качестве свободных агентов.

Центральный защитник Денис Фаворов и полузащитник Николай Мусолитин будут выступать в Дивизионе 1 (вторая по силе польская лига – прим). Детали сделки не сообщаются.

Фаворов ранее играл в Украине – в том числе за луганскую «Зарю» и черниговскую «Десну». В прошлом сезоне провел семь матчей за польскую «Вечисту» в четвертом дивизионе, где забил девять голов.

Мусолитин выступал за «Черноморец», играл в чемпионатах Латвии, Германии, Швеции и Польши. В 2024 году провел 31 матч в составе шведского «Эстерсунда» – забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Котвица» борется за выживание в Дивизионе 1 – клуб набрал 20 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.