ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца продолжат карьеру во второй польской лиге
Николай Мусолитин и Денис Фаворов будут выступать в составе «Котвицы»
Польский клуб «Котвица» договорился о сотрудничестве с двумя украинскими футболистами, которые присоединились к команде в качестве свободных агентов.
Центральный защитник Денис Фаворов и полузащитник Николай Мусолитин будут выступать в Дивизионе 1 (вторая по силе польская лига – прим). Детали сделки не сообщаются.
Фаворов ранее играл в Украине – в том числе за луганскую «Зарю» и черниговскую «Десну». В прошлом сезоне провел семь матчей за польскую «Вечисту» в четвертом дивизионе, где забил девять голов.
Мусолитин выступал за «Черноморец», играл в чемпионатах Латвии, Германии, Швеции и Польши. В 2024 году провел 31 матч в составе шведского «Эстерсунда» – забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Котвица» борется за выживание в Дивизионе 1 – клуб набрал 20 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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