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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца продолжат карьеру во второй польской лиге
Польша
14 марта 2025, 15:05 |
387
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца продолжат карьеру во второй польской лиге

Николай Мусолитин и Денис Фаворов будут выступать в составе «Котвицы»

14 марта 2025, 15:05 |
387
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинца продолжат карьеру во второй польской лиге
ФК Котвица. Николай Мусолитин

Польский клуб «Котвица» договорился о сотрудничестве с двумя украинскими футболистами, которые присоединились к команде в качестве свободных агентов.

Центральный защитник Денис Фаворов и полузащитник Николай Мусолитин будут выступать в Дивизионе 1 (вторая по силе польская лига – прим). Детали сделки не сообщаются.

Фаворов ранее играл в Украине – в том числе за луганскую «Зарю» и черниговскую «Десну». В прошлом сезоне провел семь матчей за польскую «Вечисту» в четвертом дивизионе, где забил девять голов.

Мусолитин выступал за «Черноморец», играл в чемпионатах Латвии, Германии, Швеции и Польши. В 2024 году провел 31 матч в составе шведского «Эстерсунда» – забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Котвица» борется за выживание в Дивизионе 1 – клуб набрал 20 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Польши по футболу Котвица Колобжег Николай Мусолитин Денис Фаворов трансферы
Николай Титюк Источник: Instagram
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