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Англия
14 марта 2025, 16:05 | Обновлено 14 марта 2025, 16:06
1246
3

Тренер АПЛ о Забарном: «Он вообще не отдыхает, играет всегда и везде»

Ираола рад, что Забарный снова сможет выйти на поле

14 марта 2025, 16:05 | Обновлено 14 марта 2025, 16:06
1246
3
Тренер АПЛ о Забарном: «Он вообще не отдыхает, играет всегда и везде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Наставник Борнмута Андони Ираола прокомментировал тот факт, что ведущий украинский защитник Илья Забарный отбыл трехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку и сможет принять участие в игре АПЛ против Брентфорда.

«Здорово, что Забарный возвращается. Хорошо иметь этот вариант. Думаю, команда неплохо справилась без него, но всегда хорошо, когда такой игрок в твоем распоряжении».

«Надеюсь, он немного отдохнул. Потому что обычно он вообще не отдыхает. Так что у него был небольшой перерыв».

«Забарный себя всегда хорошо показывает, он всегда сконцентрирован и знает, что ему нужно делать. Думаю, ему пошло на пользу, что какое-то время он отдохнул, не было такого давления. Теперь он с новыми силами может завершить сезон, 10 матчей АПЛ, еще кубок и национальная сборная. Он играет везде и во всех командах».

«Он это время тренировался так же усердно, как и обычно. Возможно, он быть чуть более расслабленным и меньше переживал, и это позитивный фактор. Мы шутим на ним, что он за эти пару недель забил больше голов на тренировках, чем за все время до того», – сказал Ираола.

Забарный в нынешнем сезоне провел 28 матчей.

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Иван Зинченко Источник: ФК Борнмут
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Octopus
В 3 матчах без Забарного Борнмут в АПЛ набрал 1 очко. Просто факты.
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+2
Andromed
Без Забарного Борнмут трохи здав позиції, чекаємо позитивних результатів з його поверненням
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0
Wlad West
Он играл не везде - за молодежку играть отказался.
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0
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