Ига Свентек – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 15 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В полуфинале полька сыграет против Мирры Андреевой (WTA 11). Поединок состоится 3-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 01:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет равный, 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Мэдисон Киз.

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