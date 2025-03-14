Ига Свентек – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 15 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В полуфинале полька сыграет против Мирры Андреевой (WTA 11). Поединок состоится 3-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 01:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет равный, 1:1.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Мэдисон Киз.
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