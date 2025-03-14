Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свентек – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 марта 2025, 15:57 |
163
0

Ига Свентек – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс

14 марта 2025, 15:57 |
163
0
Ига Свентек – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 15 марта вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В полуфинале полька сыграет против Мирры Андреевой (WTA 11). Поединок состоится 3-м запуском на Stadium 1. Ориентировочное время начала игры – 01:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет равный, 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Арины Соболенко, либо против Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мэдисон Киз – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мэдисон Киз – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Ига Свентек – Мирра Андреева. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Ига Свёнтек Мирра Андреева смотреть онлайн WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Бокс | 14 марта 2025, 08:34 5
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»

Жена боксера рассказала о кризисе в отношениях

Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2025, 07:01 0
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс

Полуфиналы на тысячнике в США: Соболенко – Киз, Андреева – Свентек

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор
Теннис | 14.03.2025, 01:42
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13.03.2025, 16:52
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Футбол | 14.03.2025, 15:23
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
13.03.2025, 09:57 15
Бокс
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 5
Бокс
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
13.03.2025, 11:33 1
Футбол
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем