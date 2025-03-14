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Лига наций
14 марта 2025, 16:48 | Обновлено 14 марта 2025, 16:49
891
2

ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа вернулся. Бельгия объявила состав на Украину

В списке Лукаку, Де Брюйне, Троссард и другие

14 марта 2025, 16:48 | Обновлено 14 марта 2025, 16:49
891
2
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа вернулся. Бельгия объявила состав на Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Новый тренер сборной Бельгии Руди Гарсия объявил заявку команды на матчи плей-офф Лиги наций против Украины, которые пройдут 20 и 23 марта.

Как и ожидалось, после длительного перерыва, связанного с конфликтом с минувшим наставником команды Доменико Тедеско, в сборную вернулся вратарь Реала Тибо Куртуа.

Кроме того, в сборной есть хавбек Кевин Де Брюйне и форвард Ромелу Лукаку, хотя в конце прошлого года им давали отдых от матчей Лиги наций.

Вратари: Куртуа (Реал), Ламменс (Антверпен), Сельс (Ноттингем Форест), Вандервордт (Генк).

Защитники: Кастань (Фулхэм), Дебаст (Спортинг Л), Де Куйпер (Брюгге), Де Винтер (Дженоа), Фас (Лестер), Мехеле (Брюгге), Мунье (Лилль), Теат (Ренн).

Хавбеки: Де Брюйне (Манчестер Сити), Хейнен (Генк), Мокио (Аякс), Раскин (Рейнджерс), Тилеманс (Астон Вилла), Ванакен (Брюгге), Доку (Манчестер Сити), Троссард (Арсенал), Селемекерс (Милан), Лукебакио (Севилья), Де Кетеларе (Милан).

Форварды: Фофана (Гент), Лукаку (Наполи), Опенда (РБ Лейпциг).

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Иван Зинченко Источник: Федерация футбола Бельгии
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Tea with milk
Надо Лунина ставить в рамку.
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+1
Andromed
буде важко але треба надіятися на позитивний результат
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0
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