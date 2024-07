Байер оформил пятый самый дорогой трансфер в истории клуба

Леверкузенский «Байер» вскоре подпишет французского вингера «Ренна» Мартина Террье, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста будет составлять 22 миллиона евро. Это приобретение станет пятым в рейтинге самых дорогих в истории «фармацевтов».

В сезоне 2023/24 Мартин Террье провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Франции в 20 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо отстранил от тренировок «Байера» Сердара Азмуна.

🚨🔴⚫️ Martin Terrier to Bayer Leverkusen, here we go! Deal in place for package worth €22m fee to Rennes.



🔀 Adam Hlozek currently NOT included in the deal.



Agreement just reached also on personal terms as Terrier said yes to long term contract, as @MohamedTerParis called. pic.twitter.com/MLObPcgEWL