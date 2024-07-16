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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в Васко да Гама по просьбе Коутиньо
Бразилия
16 июля 2024, 20:30 |
626
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в Васко да Гама по просьбе Коутиньо

Алекс Тейшейра будет снова выступать за родную для него команду

16 июля 2024, 20:30 |
626
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в Васко да Гама по просьбе Коутиньо
vasco.com.br. Алекс Тейшейра

34-летний атакующий полузащитник и экс-лидер атак «Шахтера» Алекс Тейшейра согласился вернуться в ряды родного для него бразильского клуба «Васко да Гама».

С клубом из Рио-де-Жанейро Тейшейра подписал контракт до конца 2025 года.

В «Васко да Гама» хавбек перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с декабря минувшего года, когда ушел из этого же клуба, но так и не нашел новый.

По информации авторитетного портала Globo, подписать Алекса Тейшейру руководство «Васко да Гама» лично попросил 32-летний вингер Филиппе Коутиньо, который был арендован бразильским клубом на один год у «Астон Виллы» неделю назад.

Также состав «Васко да Гама» недавно пополнил 35-летний опорник Соуза, перешедший свободным агентом из турецкого «Башакшехира».

Все трое – Тейшейра, Коутиньо и Соуза – являются воспитанниками академии «Васко да Гама», а также дружат с детских лет.

На текущий момент «Васко да Гама» занимает 11-е место в турнирной таблице бразильской Серии А сезона-2024.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Васко да Гама
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