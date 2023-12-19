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Бразилия
19 декабря 2023, 15:14 |
1616
2

Экс-лидер атак Шахтера получит статус свободного агента

Алекс Тейшейра больше не нужен «Васко да Гама»

19 декабря 2023, 15:14 |
1616
2
Экс-лидер атак Шахтера получит статус свободного агента
instagram.com/alexteixeiraa

33-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», в ближайшее время станет свободным агентом.

С лета 2022 года Тейшейра выступает за «Васко да Гама», однако руководство этого клуба, как сообщает журналист Вене Касагранде, уже проинформировало Алекса, что не собирается продлевать контракт с футболистом, который истекает 31 декабря.

В текущем году Алекс Тейшейра провел 22 матча в бразильской Серии А за «Васко да Гама», в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.

Ранее бразилец являлся одним из лидеров атаки «Шахтера», особенно в сезоне-2015/16, когда в 15 матчах УПЛ забил 22 мяча, а в феврале 2016 года за 50 миллионов евро был продан в китайский «Цзянсу Сунин».

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Алекс Тейшейра Васко да Гама трансферы свободный агент Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
сдулся давно уже
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Sheva19
Он только в Шахтер и феерил 
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