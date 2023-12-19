Экс-лидер атак Шахтера получит статус свободного агента
Алекс Тейшейра больше не нужен «Васко да Гама»
33-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», в ближайшее время станет свободным агентом.
С лета 2022 года Тейшейра выступает за «Васко да Гама», однако руководство этого клуба, как сообщает журналист Вене Касагранде, уже проинформировало Алекса, что не собирается продлевать контракт с футболистом, который истекает 31 декабря.
В текущем году Алекс Тейшейра провел 22 матча в бразильской Серии А за «Васко да Гама», в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.
Ранее бразилец являлся одним из лидеров атаки «Шахтера», особенно в сезоне-2015/16, когда в 15 матчах УПЛ забил 22 мяча, а в феврале 2016 года за 50 миллионов евро был продан в китайский «Цзянсу Сунин».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанское издание AS – об игре украинца
Тренер сборной – об украинском дуэте каталонского клуба