Экс-лидер атак Шахтера получит статус свободного агента

33-летний атакующий полузащитник Алекс Тейшейра, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», в ближайшее время станет свободным агентом.

С лета 2022 года Тейшейра выступает за «Васко да Гама», однако руководство этого клуба, как сообщает журналист Вене Касагранде, уже проинформировало Алекса, что не собирается продлевать контракт с футболистом, который истекает 31 декабря.

В текущем году Алекс Тейшейра провел 22 матча в бразильской Серии А за «Васко да Гама», в которых отличился 1 голом и 3 ассистами.

Ранее бразилец являлся одним из лидеров атаки «Шахтера», особенно в сезоне-2015/16, когда в 15 матчах УПЛ забил 22 мяча, а в феврале 2016 года за 50 миллионов евро был продан в китайский «Цзянсу Сунин».