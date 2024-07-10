ОФИЦИАЛЬНО. Коутиньо вернулся в свой родной клуб

Бразильский «Васко да Гама» официально сообщил о подписании звездного полузащитника «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. Речь идет об аренде на один год, контракт 32-летнего хавбека с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ была информация о том, что Коутиньо расторгнет контракт с «Астон Виллой» и покинет клуб как свободный агент.

Таким образом, Коутиньо вернулся в свой родной клуб. Он является воспитанником «Васко да Гама», за первую команду выступал в 2008 – 2010 годах, после чего в 18-летнем возрасте перешел в «Интер».

Сезон 2023/2024 Коутиньо провел в аренде в «Аль-Духаиле».