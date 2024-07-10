ОФИЦИАЛЬНО. Коутиньо вернулся в свой родной клуб
Звездный хавбек будет выступать за «Васко да Гама»
Бразильский «Васко да Гама» официально сообщил о подписании звездного полузащитника «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. Речь идет об аренде на один год, контракт 32-летнего хавбека с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ была информация о том, что Коутиньо расторгнет контракт с «Астон Виллой» и покинет клуб как свободный агент.
Таким образом, Коутиньо вернулся в свой родной клуб. Он является воспитанником «Васко да Гама», за первую команду выступал в 2008 – 2010 годах, после чего в 18-летнем возрасте перешел в «Интер».
Сезон 2023/2024 Коутиньо провел в аренде в «Аль-Духаиле».
🪄🎩 TODO MUNDO JÁ SABE.— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024
O MÁGICO VOLTOU.
COUTINHO É VASCO! 💢#CoutinhoÉVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/ksWaOFAcxT
Gratidão. Lealdade. Amor. 🎩🪄— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024
Philippe Coutinho é Vasco! 💢
📸: Leandro Amorim | #VascoDaGama#CoutinhoÉVasco pic.twitter.com/i9cIUPeWHo
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