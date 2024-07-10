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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Коутиньо вернулся в свой родной клуб
Бразилия
10 июля 2024, 18:46 |
166
0

ОФИЦИАЛЬНО. Коутиньо вернулся в свой родной клуб

Звездный хавбек будет выступать за «Васко да Гама»

10 июля 2024, 18:46 |
166
0
ОФИЦИАЛЬНО. Коутиньо вернулся в свой родной клуб
ФК Васко да Гама. Филиппе Коутиньо

Бразильский «Васко да Гама» официально сообщил о подписании звездного полузащитника «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. Речь идет об аренде на один год, контракт 32-летнего хавбека с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ была информация о том, что Коутиньо расторгнет контракт с «Астон Виллой» и покинет клуб как свободный агент.

Таким образом, Коутиньо вернулся в свой родной клуб. Он является воспитанником «Васко да Гама», за первую команду выступал в 2008 – 2010 годах, после чего в 18-летнем возрасте перешел в «Интер».

Сезон 2023/2024 Коутиньо провел в аренде в «Аль-Духаиле».

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Филиппе Коутиньо Васко да Гама аренда игрока Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Васко да Гама
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