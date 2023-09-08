ОФИЦИАЛЬНО. Филиппе Коутиньо уехал доигрывать в Катаре

Бразильский вингер Филиппе Коутиньо официально перешел в катарский «Аль-Духаиль» из английской «Астон Виллы».

Переход произошел на правах годовой аренды. Есть ли в ней опция выкупа – неизвестно. 31-летний игрок взял в новом клубе 9-й номер.

Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» в январе 2022 года на правах аренды из «Барселоны». По итогам аренды английский клуб решил выкупить игрока за 20 миллионов евро. В общей сложности у бразильца 43 матча за «Виллу», в которых он отметился 6 голами и 3 ассистами. В последний раз он забивал за клуб еще в феврале 2023 года.