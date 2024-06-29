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  4. Коутиньо согласился на возвращение в родной клуб
Бразилия
29 июня 2024, 13:13 |
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Коутиньо согласился на возвращение в родной клуб

Бразилец будет выступать за «Васко да Гама»

29 июня 2024, 13:13 |
380
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Коутиньо согласился на возвращение в родной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Звездный экс-полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо согласился перейти в «Васко да Гама». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, принципиальная договоренность уже есть, сейчас стороны согласовывают последние детали контракта.

Коутиньо близок к расторжению контракта с «Астон Виллой», игроком которой он числился с лета 2022 года.

Сезон 2023/2024 32-летний бразилец провел на правах аренды в катарском «Аль-Духаиле».

Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама», за первую команду выступал в 2008 – 2010 годах, после чего в 18-летнем возрасте перешел в «Интер».

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Филиппе Коутиньо Васко да Гама Астон Вилла расторжение контракта свободный агент Аль-Духаиль Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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