Коутиньо согласился на возвращение в родной клуб

Звездный экс-полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо согласился перейти в «Васко да Гама». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, принципиальная договоренность уже есть, сейчас стороны согласовывают последние детали контракта.

Коутиньо близок к расторжению контракта с «Астон Виллой», игроком которой он числился с лета 2022 года.

Сезон 2023/2024 32-летний бразилец провел на правах аренды в катарском «Аль-Духаиле».

Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама», за первую команду выступал в 2008 – 2010 годах, после чего в 18-летнем возрасте перешел в «Интер».