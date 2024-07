Шесть испанцев. УЕФА объявил символическую сборную Евро-2024

УЕФА опубликовал свою версию символической сборной Евро-2024. В нее вошли сразу шесть представителей чемпионов, сборной Испании.

Лишь один игрок, Кайл Уокер, представляет финалистов, сборную Англии. Два представителя у Франции, которая вылетела в полуфинале, по одному – у четвертьфиналистов, Германии и Швейцарии.

Сборная Нидерландов стала единственным полуфиналистом, не представленным в символической сборной.

Символическая сборная Евро-2024: Майк Меньян (Франция), Марк Кукурелья (Испания), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия), Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Ламин Ямал (все – Испания), Джамал Мусиала (Германия).

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF