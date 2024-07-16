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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 16:02 | Обновлено 16 июля 2024, 16:29
453
1

Шесть испанцев. УЕФА объявил символическую сборную Евро-2024

В нее попал лишь один представитель Англии

16 июля 2024, 16:02 | Обновлено 16 июля 2024, 16:29
453
1
Шесть испанцев. УЕФА объявил символическую сборную Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА опубликовал свою версию символической сборной Евро-2024. В нее вошли сразу шесть представителей чемпионов, сборной Испании.

Лишь один игрок, Кайл Уокер, представляет финалистов, сборную Англии. Два представителя у Франции, которая вылетела в полуфинале, по одному – у четвертьфиналистов, Германии и Швейцарии.

Сборная Нидерландов стала единственным полуфиналистом, не представленным в символической сборной.

Символическая сборная Евро-2024: Майк Меньян (Франция), Марк Кукурелья (Испания), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия), Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Ламин Ямал (все – Испания), Джамал Мусиала (Германия).

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УЕФА Евро-2024 символическая сборная сборная Испании по футболу
Олег Дидух Источник: УЕФА
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Обсервер Влад
Аканджі за те, що не забив пенальті?
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