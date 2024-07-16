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ATP
16 июля 2024, 15:06 | Обновлено 16 июля 2024, 15:07
249
0

Netflix выпустит документальный сериал об одном из лучших теннисистов мира

Сериал о Карлосе Алькарасе выйдет в 2025 году

16 июля 2024, 15:06 | Обновлено 16 июля 2024, 15:07
249
0
Netflix выпустит документальный сериал об одном из лучших теннисистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Netflix выпустит документальный сериал о Карлосе Алькарасе в сезоне-2024.

Сериал выйдет в 2025 году, камеры будут сопровождать испанца на каждом турнире, на котором он играл.

Netflix сообщил, что проект будет охватывать весь сезон 2024 года от начала до конца. Таким образом, в следующем году мы сможем увидеть закулисные съемки многих великих моментов, таких как его победа на Ролан Гаррос или недавняя победа на Уимблдоне.

Netflix – это популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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Netflix Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач Источник: Netflix
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