Netflix выпустит документальный сериал об одном из лучших теннисистов мира
Сериал о Карлосе Алькарасе выйдет в 2025 году
Netflix выпустит документальный сериал о Карлосе Алькарасе в сезоне-2024.
Сериал выйдет в 2025 году, камеры будут сопровождать испанца на каждом турнире, на котором он играл.
Netflix сообщил, что проект будет охватывать весь сезон 2024 года от начала до конца. Таким образом, в следующем году мы сможем увидеть закулисные съемки многих великих моментов, таких как его победа на Ролан Гаррос или недавняя победа на Уимблдоне.
Netflix – это популярный стриминговый сервис фильмов и сериалов.
Good morning to the Wimbledon champ.— Netflix (@netflix) July 15, 2024
An all-new documentary series chronicling Carlos Alcaraz's 2024 season is coming to Netflix in 2025! pic.twitter.com/rvR4EbXGFz
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