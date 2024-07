Netflix выпустит документальный сериал об одном из лучших теннисистов мира

Netflix выпустит документальный сериал о Карлосе Алькарасе в сезоне-2024.

Сериал выйдет в 2025 году, камеры будут сопровождать испанца на каждом турнире, на котором он играл.

Netflix сообщил, что проект будет охватывать весь сезон 2024 года от начала до конца. Таким образом, в следующем году мы сможем увидеть закулисные съемки многих великих моментов, таких как его победа на Ролан Гаррос или недавняя победа на Уимблдоне.

