Есть новый лидер! Список самых титулованных команд в истории Евро

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии (2:1).

Испанская команда сумела вырвать победу на последних минутах и выиграть титул!

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы – что является рекордным количеством. Красная фурия сумела опередить хозяев Евро-2024 Германию, у которой три титула. У Франции и Нидерландов по два трофея. В английской команды нет побед на континентальных первенствах.

Еще шесть сборных выигрывали трофей по одному разу.

Самые титулованные сборные в истории Евро:

