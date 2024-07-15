Есть новый лидер! Список самых титулованных команд в истории Евро

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии (2:1).

Испанская команда сумела вырвать победу на последних минутах и выиграть титул!

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы – что является рекордным количеством. Красная фурия сумела опередить хозяев Евро-2024 Германию, у которой три титула. У Франции и Нидерландов по два трофея. В английской команды нет побед на континентальных первенствах.

Еще шесть сборных выигрывали трофей по одному разу.

Самые титулованные сборные в истории Евро:

Испания – 4

Германия – 3

Италия – 2

Франция – 2

Португалия – 1

Нидерланды – 1

Дания – 1

Чехословакия – 1

Греция -–1

СССР – 1