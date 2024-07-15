Есть новый лидер! Список самых титулованных команд в истории Евро
Испания выиграла 4-й титул чемпиона Европы
14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии (2:1).
Испанская команда сумела вырвать победу на последних минутах и выиграть титул!
Испания стала четырехкратным чемпионом Европы – что является рекордным количеством. Красная фурия сумела опередить хозяев Евро-2024 Германию, у которой три титула. У Франции и Нидерландов по два трофея. В английской команды нет побед на континентальных первенствах.
Еще шесть сборных выигрывали трофей по одному разу.
Самые титулованные сборные в истории Евро:
- Испания – 4
- Германия – 3
- Италия – 2
- Франция – 2
- Португалия – 1
- Нидерланды – 1
- Дания – 1
- Чехословакия – 1
- Греция -–1
- СССР – 1
Spain are the first country to win the men’s European Championships four times.— Squawka (@Squawka) July 14, 2024
🏆 1964
🏆 2008
🏆 2012
🏆 2024
La Roja make history in Germany. 🙌#EURO2024 pic.twitter.com/40lLxMWNI1
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