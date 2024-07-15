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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 00:17 | Обновлено 15 июля 2024, 00:19
595
0

Есть новый лидер! Список самых титулованных команд в истории Евро

Испания выиграла 4-й титул чемпиона Европы

15 июля 2024, 00:17 | Обновлено 15 июля 2024, 00:19
595
0
Есть новый лидер! Список самых титулованных команд в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии (2:1).

Испанская команда сумела вырвать победу на последних минутах и выиграть титул!

Испания стала четырехкратным чемпионом Европы – что является рекордным количеством. Красная фурия сумела опередить хозяев Евро-2024 Германию, у которой три титула. У Франции и Нидерландов по два трофея. В английской команды нет побед на континентальных первенствах.

Еще шесть сборных выигрывали трофей по одному разу.

Самые титулованные сборные в истории Евро:

  • Испания – 4
  • Германия – 3
  • Италия – 2
  • Франция – 2
  • Португалия – 1
  • Нидерланды – 1
  • Дания – 1
  • Чехословакия – 1
  • Греция -–1
  • СССР – 1
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Евро-2024 сборная Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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