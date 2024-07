Карлос АЛЬКАРАС: «Я свою работу сделал. Теперь посмотрим футбол»

14 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне-2024 у мужчин. Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Новака Джоковича и завоевал титул травяного мейджора.

После завершения встречи испанец прокомментировал уверенную победу над Ноле:

«Как выиграл и Ролан Гаррос, и Уимблдон в одном сезоне? Просто сражаюсь и верю. Не знаю. Для меня очень важно войти в этот список. Очень рад, что попал в один список с Новаком. Это делали великие чемпионы. Я еще не считаю себя таким чемпионом, как они. Постараюсь продолжать свой путь. Это очень важный момент для меня.

По правде говоря, это мечта. Выиграть этот трофей. Я давал интервью в 11 лет и сказал, что мечтаю выиграть Уимблдон. Я второй раз осуществил свою мечту. Хочу продолжать. Играть на этом прекрасном корте, поднять этот трофей – потрясающее чувство. Для меня это самый прекрасный турнир, самый прекрасный корт и самый прекрасный трофей.

Новак, у тебя были тяжелые несколько недель. Ты проделал невероятную работу. Операция после Ролан Гаррос, ты не знал, сможешь ли сыграть здесь. Ты дошел до финала, это на самом деле великолепный результат. Ты отлично чувствуешь себя физически. Это невероятно. Я говорил команде, что такое очень тяжело сделать. Я испытываю к тебе и твоей команде огромное уважение. Отличная работа, продолжай.

Евро-2024? Буду смотреть с командой. Не знаю где, но точно буду смотреть. Я свою работу сделал, теперь посмотрим футбол. Думаю, будет очень тяжелый матч. Посмотрим, кто выиграет кубок», – сказал Алькарас.

Финал чемпионата Европы 2024 также состоится 14 июля. Трофей разыграют сборные Испании и Англии.

