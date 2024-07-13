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  4. ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
Уимблдон
13 июля 2024, 05:21 |
742
0

ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро

Карлос Алькарас пообещал: 14 июля будет хорошим днем для Испании!

13 июля 2024, 05:21 |
742
0
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

12 июля испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в финал Уимблдона-2024 после победы над Даниилом Медведевым в четырех сетах.

После завершения поединка испанец провел флеш-интервью на корте, на котором намекнул на победу сборной Испании на Евро-2024.

Алькарас: «Это будет хороший день для испанцев, вы знаете, там же и Евро… (публика свистит и гудит) Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день».

Финалы Уимблдона и чемпионата Европы пройдут в один день – 15 июля. В решающей встрече чемпионата Европы Испания сыграет против Англии, а Карлос на травяном мейджоре поборется за титул против Новака Джоковича.

ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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