ОФИЦИАЛЬНО. Их не остановить. Челси оформил очередной летний трансфер
Ренату Вейга перешел из «Базеля» в лондонский клуб
Лондонский «Челси» оформил очередной летний трансфер.
Лавы именитого лондонского клуба пополнил 20-летний португальский полузащитник швейцарского клуба «Базель» Ренату Вейга. Талантливый португалец заключил контракт на 7 лет с опцией продления на еще один год. Сообщается, что сумма трансфера составит около 14 миллионов евро.
В прошлом сезоне Вейга сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Ранее «Челси» объявил о трансфере молодого форварда «Барселоны» Марка Гию. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.
Welcome to the Blues, Renato Veiga! ✍️🇵🇹 pic.twitter.com/Z4668DxFF2— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 12, 2024
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