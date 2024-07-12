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Англия
12 июля 2024, 19:23 |
876
1

ОФИЦИАЛЬНО. Их не остановить. Челси оформил очередной летний трансфер

Ренату Вейга перешел из «Базеля» в лондонский клуб

12 июля 2024, 19:23 |
876
1
ОФИЦИАЛЬНО. Их не остановить. Челси оформил очередной летний трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Вейга

Лондонский «Челси» оформил очередной летний трансфер.

Лавы именитого лондонского клуба пополнил 20-летний португальский полузащитник швейцарского клуба «Базель» Ренату Вейга. Талантливый португалец заключил контракт на 7 лет с опцией продления на еще один год. Сообщается, что сумма трансфера составит около 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейга сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее «Челси» объявил о трансфере молодого форварда «Барселоны» Марка Гию. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Дивлюсь на його фото...якщо йому 20, то Ямалу 12 🤣🤣🤣🤣
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