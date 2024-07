ОФИЦИАЛЬНО. Их не остановить. Челси оформил очередной летний трансфер

Лондонский «Челси» оформил очередной летний трансфер.

Лавы именитого лондонского клуба пополнил 20-летний португальский полузащитник швейцарского клуба «Базель» Ренату Вейга. Талантливый португалец заключил контракт на 7 лет с опцией продления на еще один год. Сообщается, что сумма трансфера составит около 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вейга сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее «Челси» объявил о трансфере молодого форварда «Барселоны» Марка Гию. 18-летний игрок подписал с лондонским клубом контракт на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

Welcome to the Blues, Renato Veiga! ✍️🇵🇹 pic.twitter.com/Z4668DxFF2