Что произошло? Мората может пропустить финал Евро из-за охранника
Стюард, охраняющий сборную Испании травмировал нападающего
В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.
После матча один из болельщиков выбежал на поле. Охранник, который хотел его словить поскользнулся и в момент падения снёс нападающего Альваро Морату, после чего игрок стал хромать.
Как сообщает MARCA, испанец может пропустить финал Чемпионата Европы. Точная информация появится после завтрашних медицинских обследований.
Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.
🚨🇪🇸 BREAKING: One of the security guards at the stadium seems to have injured Álvaro Moratapic.twitter.com/iyJYIShbOB— Football Archive (@FootballArch_) July 9, 2024
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