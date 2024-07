Что произошло? Мората может пропустить финал Евро из-за охранника

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.



После матча один из болельщиков выбежал на поле. Охранник, который хотел его словить поскользнулся и в момент падения снёс нападающего Альваро Морату, после чего игрок стал хромать.



Как сообщает MARCA, испанец может пропустить финал Чемпионата Европы. Точная информация появится после завтрашних медицинских обследований.



Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

🚨🇪🇸 BREAKING: One of the security guards at the stadium seems to have injured Álvaro Moratapic.twitter.com/iyJYIShbOB