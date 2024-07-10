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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 01:50 | Обновлено 10 июля 2024, 01:51
547
0

Что произошло? Мората может пропустить финал Евро из-за охранника

Стюард, охраняющий сборную Испании травмировал нападающего

10 июля 2024, 01:50 | Обновлено 10 июля 2024, 01:51
547
0
Что произошло? Мората может пропустить финал Евро из-за охранника
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

В немецком Мюнхене 9 июля прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

После матча один из болельщиков выбежал на поле. Охранник, который хотел его словить поскользнулся и в момент падения снёс нападающего Альваро Морату, после чего игрок стал хромать.

Как сообщает MARCA, испанец может пропустить финал Чемпионата Европы. Точная информация появится после завтрашних медицинских обследований.

Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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