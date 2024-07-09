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Германия
09 июля 2024, 07:40 |
1995
3

Известный немецкий клуб хочет приобрести легионера Шахтера

«Гамбург» рассматривает вариант с подписанием Гиорги Гочолеишвили

09 июля 2024, 07:40 |
1995
3
Известный немецкий клуб хочет приобрести легионера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий «Гамбург» рассматривает вариант с подписанием грузинского правого защитника донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, сообщает издание Georgian Footy со ссылкой на журналиста Яника.

По информации источника, 23-летний футболист может согласиться на переход в клуб второй Бундеслиги, так как его игровое время в составе «горняков» находится под угрозой из-за возвращения в команду бразильца Винисиуса Тобиаса.

В сезоне 2023/24 Гиорги Гочолеишвили провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» договорился об аренде хорватского полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Бартола Франьича.

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Гиорги Гочолеишвили Гамбург Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Remark
Це як раз і є його +/- рівень! Друга Бундесліга. На більше він не спроможний.
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+3
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FunnyCat_____
Главное чтобы Бондаря никто не захотел подписать, и он подольше оставался а шахтере!
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+2
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