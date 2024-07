Известный немецкий клуб хочет приобрести легионера Шахтера

Немецкий «Гамбург» рассматривает вариант с подписанием грузинского правого защитника донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, сообщает издание Georgian Footy со ссылкой на журналиста Яника.

По информации источника, 23-летний футболист может согласиться на переход в клуб второй Бундеслиги, так как его игровое время в составе «горняков» находится под угрозой из-за возвращения в команду бразильца Винисиуса Тобиаса.

В сезоне 2023/24 Гиорги Гочолеишвили провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 2.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» договорился об аренде хорватского полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Бартола Франьича.

🇬🇪🇩🇪Giorgi Gocholeishvili is a player considered by Hamburg.👀



The Georgian international wing-back could be opting for a move to HSV, with his time at Shakhtar being quite limited, especially given the return of Vinícius Tobias at the club.



( @17janik ) pic.twitter.com/zaP9E57KRK