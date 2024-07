Очередной немецкий игрок задумался о завершении карьеры в сборной

Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал о продолжении игры за национальную команду.



«Так сразу после игры я пока не могу сказать. Мне понадобится несколько дней, чтобы обдумать это. Потом я приму окончательное решение».



Важно отметить, что сборная Германии завершила своё выступление на Евро-2024, проиграв Испании 1:2 в четвертьфинальном матче.



Кроме Гюндогана насчёт продолжения карьеры в сборной задумался Томас Мюллер, а Тони Кроос завершил выступления на профессиональном уровне.

🚨BREAKING | When asked by Sky, Ilkay #Gündogan left his future with Germany open:



„So soon after the game, I can't say yet. I will need a few days to think more about it. Then I will make a decision.“ @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/vR535vRT0U