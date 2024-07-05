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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 22:34 | Обновлено 05 июля 2024, 22:52
623
1

ФОТО. Хозяева Евро-2024 покинули турнир в драматичном матче

Германия пропустила на 119-й минуте и вылетела с ЧЕ

05 июля 2024, 22:34 | Обновлено 05 июля 2024, 22:52
623
1
ФОТО. Хозяева Евро-2024 покинули турнир в драматичном матче
Getty Images/Global Images Ukraine.Тони Кроос

В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Первый тайм прошёл в умеренном темпе и завершился с нулями на табло. В начале второй половины матча Дани Ольмо открыл счёт, забив с ассиста Ламина Ямала, который в очередной раз побил рекорд.

Игра шла к победе «фурии роха» в основное время, однако на 90-й минуте Флорианц Вирц сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Спустя 29 минут овертаймов складывалось впечатление, что судьба матча решится в серии пенальти. Однако на 119-й минуте Микель Мерино забил гол и вывел Испанию в полуфинал.


Евро-2024. 1/4 финала. Штутгарт, 5 июля

Испания – Германия – 2:1

Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 – Вирц, 89

Удаление: Карвахаль, 120+5

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Тони Кроос сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Микель Мерино Евро-2024 Флориан Вирц Испания - Германия фотогалерея фото Ламин Ямал Дани Ольмо
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Комментарии 1
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Olex
Зовсім інший момент по суті, але дуже нагадало ситуацію, коли суддя не перевірив навіть фол на Мудрику з Італією. Іспанці були кращою командою до свого першого голу, але потім на полі була лише Bundesmannschaft. Поки іспанці не забили другий... і навіть тоді німці ще мали шанс відповісти голом Фюлькруга. Як на мене Нагельсманн трішки поспішив робити всі заміни, бо дуже потрібно було замінити Кроса вже під час додаткових двох таймів, а так... що робити, коли тобі не щастить, так ще і суддя вбиває. Не дивився він тому, що і так все бачив і просто на сто відсотків був впевнений, що рука була, але порушення не було. І знову повертаємося до того, що все одно різні люди ті ж самі правила тракрують по різному. 
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