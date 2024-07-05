ФОТО. Хозяева Евро-2024 покинули турнир в драматичном матче
Германия пропустила на 119-й минуте и вылетела с ЧЕ
В немецком Штутгарте 5 июля cостоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.
Первый тайм прошёл в умеренном темпе и завершился с нулями на табло. В начале второй половины матча Дани Ольмо открыл счёт, забив с ассиста Ламина Ямала, который в очередной раз побил рекорд.
Игра шла к победе «фурии роха» в основное время, однако на 90-й минуте Флорианц Вирц сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Спустя 29 минут овертаймов складывалось впечатление, что судьба матча решится в серии пенальти. Однако на 119-й минуте Микель Мерино забил гол и вывел Испанию в полуфинал.
Евро-2024. 1/4 финала. Штутгарт, 5 июля
Испания – Германия – 2:1
Голы: Ольмо, 51, Мерино, 119 – Вирц, 89
Удаление: Карвахаль, 120+5
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