ФОТО. Эмоции Тони Крооса: легендарный игрок провел последний матч в карьере

Сборная Германии в четвертьфинальном матче Евро-2024 проиграла Испании со счетом 1:2, пропустив решающий гол в дополнительное время.

Этот матч стал последним в профессиональной карьере полузащитника Тони Крооса. Легендарный немецкий игрок еще до старта чемпионата Европы объявил о завершении карьеры, когда не стал продлевать контракт с «Реалом».

В составе сборной Германии 34-летний Кроос провел 113 матчей и забил 17 голов.

Выиграл ЧМ-2014.

ФОТО. Эмоции Тони Крооса в последнем матче в карьере