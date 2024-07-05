Чемпионат Европы05 июля 2024, 22:09 | Обновлено 05 июля 2024, 22:16
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ФОТО. Эмоции Тони Крооса: легендарный игрок провел последний матч в карьере
Сборная Германии проиграла в четвертьфинале Евро-2024
05 июля 2024, 22:09 | Обновлено 05 июля 2024, 22:16
2402
1
Сборная Германии в четвертьфинальном матче Евро-2024 проиграла Испании со счетом 1:2, пропустив решающий гол в дополнительное время.
Этот матч стал последним в профессиональной карьере полузащитника Тони Крооса. Легендарный немецкий игрок еще до старта чемпионата Европы объявил о завершении карьеры, когда не стал продлевать контракт с «Реалом».
В составе сборной Германии 34-летний Кроос провел 113 матчей и забил 17 голов.
Выиграл ЧМ-2014.
ФОТО. Эмоции Тони Крооса в последнем матче в карьере
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