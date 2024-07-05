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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 22:09 | Обновлено 05 июля 2024, 22:16
2402
1

ФОТО. Эмоции Тони Крооса: легендарный игрок провел последний матч в карьере

Сборная Германии проиграла в четвертьфинале Евро-2024

05 июля 2024, 22:09 | Обновлено 05 июля 2024, 22:16
2402
1
ФОТО. Эмоции Тони Крооса: легендарный игрок провел последний матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Сборная Германии в четвертьфинальном матче Евро-2024 проиграла Испании со счетом 1:2, пропустив решающий гол в дополнительное время.

Этот матч стал последним в профессиональной карьере полузащитника Тони Крооса. Легендарный немецкий игрок еще до старта чемпионата Европы объявил о завершении карьеры, когда не стал продлевать контракт с «Реалом».

В составе сборной Германии 34-летний Кроос провел 113 матчей и забил 17 голов.

Выиграл ЧМ-2014.

ФОТО. Эмоции Тони Крооса в последнем матче в карьере

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сборная Германии по футболу Тони Кроос Испания - Германия Евро-2024 фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Демід Романчиков
Тони Кросс легенда...То,что он умеет это просто космос....
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