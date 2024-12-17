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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 08:52 | Обновлено 17 декабря 2024, 08:53
171
0

«Игра неплохая». Лидер Вереса объяснил поражение от Динамо в УПЛ

Виталий Дахновский доволен игрой «красно-черных» в матче против «Динамо»

17 декабря 2024, 08:52 | Обновлено 17 декабря 2024, 08:53
171
0
«Игра неплохая». Лидер Вереса объяснил поражение от Динамо в УПЛ
НК Верес. Виталий Дахновский

Лидер «Вереса» Виталий Дахновский поделился эмоциями после поражения от киевского «Динамо» в матче 17 тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

– В принципе, игра была неплохая. Я думаю, если бы был результат положительный, мы были бы полностью удовлетворены, а так мы не удовлетворены, потому что проиграли 1:0.

– О моменте с пропущенным мячом после розыгрыша: почему так произошло, что пропустили?

– Мы не разобрались наверняка, мы знали, что у них есть такой розыгрыш, друг другу подсказывали в этом моменте, но они нас перехитрили, разыграли на третьего и забили гол. Мы недоработали по стандартам.

– «Верес» находится на 9-й позиции. Доволен ли таким результатом?

– Конечно, не расстроен, как минимум, потому что мы каждый год занимали более низкие позиции, но мы будем стремиться и стараться подняться выше, и, по моему мнению, есть все шансы быть выше.

– Какие сейчас планы в команде?

– Завтрашний день у нас начинается отпуск, потом будет индивидуальная работа, и будем готовиться ко второму кругу, – сказал Дахновский.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 строчку УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Виталий Дахновский Верес Ровно Динамо - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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