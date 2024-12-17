Спортивный врач подробно объяснил, что означает допинг-скандал Мудрика

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на допинг-скнадал украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Хочется воздержаться от каких-либо выводов, пока официально не подтвердилась информация и не сообщили, какой именно препарат обнаружили у Мудрика.

При заборе мочи на допинг-тест, отобранный материал фиксируют в две отдельные пробы: А и В. Сделано это для защиты прав игрока, ведь если проба А, которая обязательно проверяется, будет положительной, то игрок может запросить проверить пробу В для контроля. Если проба В также оказывается положительной, то подтверждается нарушение игроком антидопинговых правил. Если же проба В является отрицательной, то дело закрывается.

В случае подтверждения нарушения игроком антидопинговых правил, его ожидает дисквалификация на 4 года. В отдельных случаях, если игроку удается доказать отсутствие его вины, срок бана могут уменьшить до 2 лет.

Важное правило: игрок несет полную ответственность за все, что может быть найдено в его организме, даже если он не имел сознательного намерения принимать что-то запрещенное.

Ждем официальной информации, но пахнет это дело очень плохо».