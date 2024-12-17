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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 09:42 |
1065
0

«Все идет к прекращению существования». Экс-игрок Волыни – о распаде клуба

Александр Мартынюк вспомнил последний сезон в футболке луцкой команды

17 декабря 2024, 09:42 |
1065
0
«Все идет к прекращению существования». Экс-игрок Волыни – о распаде клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мартынюк

Футболист «Александрии Александр Мартынюк, игравший ранее за «Волынь», рассказал о причинах прекращения существования луцкой команды:

‒ Что помните о распаде «Волыни», как он происходил?

‒ В последний год пришел Альберт Шахов, уже тогда мы поняли, что такого финансирования, как раньше, больше не будет. На тот момент у нас был очень молодой состав, многие ребята были из U-19. Находившиеся там молодые футболисты остались на довольно скромных условиях, а когда сроки действий контрактов завершились, то все разошлись. Было понятно, что все идет к прекращению существования, потому что никто уже не приглашал в «Волынь» более-менее известных футболистов.

Видимо, главной причиной распада стала война. После начала полномасштабного вторжения было официально объявлено, что клуб прекращает свое существование, по крайней мере, временно.

– То есть, если бы не война, то думаете, что «Волынь» играла бы и дальше?

‒ Думаю, что да, но на уровне Первой или Второй лиги. Но кто его знает, может, и нашли бы какое-нибудь финансирование, спонсоров и ставили бы задачу выхода в УПЛ. Но в последний год у нас никаких амбициозных целей не было, нам сказали, чтобы мы держались на уровне Первой лиги. Главное – продержаться этот год, а в следующем может что-то и изменится, но случилось, как случилось. Сейчас играет только какая-нибудь команда на область и ДЮФЛ.

Александр Мартынюк в 2022 году перебрался в «Александрию» на правах свободного агента. В этом сезоне игрок провел 17 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мартынюк прокомментировал удаление соперника в матче УПЛ,

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Волынь Луцк Александрия Александр Мартынюк
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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