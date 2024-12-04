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  4. «Послал на всю страну». Игрок Александрии – о скандале с Черноморцем
Украина. Премьер лига
04 декабря 2024, 13:37 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:38
711
0

«Послал на всю страну». Игрок Александрии – о скандале с Черноморцем

Александр Мартынюк прокомментировал исключение Ивана Петряка и Богдана Бутко

04 декабря 2024, 13:37 | Обновлено 04 декабря 2024, 13:38
711
0
«Послал на всю страну». Игрок Александрии – о скандале с Черноморцем
ФК Александрия

Защитник «Александрии» Александр Мартынюк прокомментировал удаление игроков одесского «Черноморца» Ивана Петряка и Богдана Бутко в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Красные по делу, потому что то, как игроки Черноморца общались с судьями еще до просмотра ВАР, это недопустимо. Если бы хотя бы дали посмотреть ВАР и арбитр подтвердил, что это гол, то как-то можно понять, хотя в целом, конечно, не стоит таким заниматься.

Вторая красная – микрофон был рядом и прекрасно слышно, как он послал арбитра на всю страну в прямой трансляции».

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Черноморец Богдан Бутко Иван Петряк Александр Мартынюк
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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