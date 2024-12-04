«Послал на всю страну». Игрок Александрии – о скандале с Черноморцем

Защитник «Александрии» Александр Мартынюк прокомментировал удаление игроков одесского «Черноморца» Ивана Петряка и Богдана Бутко в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Красные по делу, потому что то, как игроки Черноморца общались с судьями еще до просмотра ВАР, это недопустимо. Если бы хотя бы дали посмотреть ВАР и арбитр подтвердил, что это гол, то как-то можно понять, хотя в целом, конечно, не стоит таким заниматься.

Вторая красная – микрофон был рядом и прекрасно слышно, как он послал арбитра на всю страну в прямой трансляции».