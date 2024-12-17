«Это может быть фейком». Журналисты – о допинге Мудрика

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщили некоторые украинские СМИ.

Пока нет никакой официальной информации и комментариев самого футболиста, иностранные издания призвали не делать поспешных выводов:

«Очевидно, что все это может быть просто фейковой новостью. Или это может быть настоящая новость.

Если это правда, Мудрик может столкнуться с серьезными последствиями, включая полную многолетнюю дисквалификацию в футболе. Поль Погба был отстранен на четыре года, однако срок был сокращен до 18 месяцев после апелляции.

Если это неправда, то мы просто потеряем доверие к СМИ. Это огромная претензия, а не просто какие-то спекуляции касательно трансфера.

Мы увидим, как будет развиваться ситуация в течение следующих нескольких часов, дней, недель», – заявили в издании Sbnation.