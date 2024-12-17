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Англия
17 декабря 2024, 09:57 | Обновлено 17 декабря 2024, 09:59
2224
5

«Это может быть фейком». Журналисты – о допинге Мудрика

Украинский футболист может быть отстранен от футбола

17 декабря 2024, 09:57 | Обновлено 17 декабря 2024, 09:59
2224
5
«Это может быть фейком». Журналисты – о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщили некоторые украинские СМИ.

Пока нет никакой официальной информации и комментариев самого футболиста, иностранные издания призвали не делать поспешных выводов:

«Очевидно, что все это может быть просто фейковой новостью. Или это может быть настоящая новость.

Если это правда, Мудрик может столкнуться с серьезными последствиями, включая полную многолетнюю дисквалификацию в футболе. Поль Погба был отстранен на четыре года, однако срок был сокращен до 18 месяцев после апелляции.

Если это неправда, то мы просто потеряем доверие к СМИ. Это огромная претензия, а не просто какие-то спекуляции касательно трансфера.

Мы увидим, как будет развиваться ситуация в течение следующих нескольких часов, дней, недель», – заявили в издании Sbnation.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик допинг дисквалификация
Микола Титюк Источник
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Комментарии 5
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contr
Усік має прибити Фʼюрі ! Бій в С А  - помста за Мудрика ☝️😫😫😫
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0
Ivan456
Сумніваюся, що це іпсо. Проте якщо ця новина підтвердиться, то наша збірна отримає чудовий подарунок прямо перед самим чемпіонатом світу.
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0
NadalKing
Ну конечно,рашисткое ипсо,что же еще..А Мареска агента кремля и поэтому не включал его на матчи,для сборной конечно новость пи3дец..
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0
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vruthiy-112
Скоти, комусь це потрібно,  заздрять суки.!!!
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